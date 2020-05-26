



Киоски на центральном рынке столицы, торгующие продуктами питания для детских садов и школ подвергнуться дополнительным проверкам. Их проведёт группа из 8 муниципальных советников, а результаты проверок будут представлены в течение трех месяцев. Этот и другие вопросы обсуждались на заседании Кишиневского муниципального совета 26 мая.



Решение о формировании проверяющей комиссии появилось в ответ на многочисленные заявления сотрудников ряда предприятий и было принято большинством голосов муниципальных советников.



ВИКТОР ПОЛЯКОВ – СОВЕТНИК ОТ ПСРМ, КМС

«Помните несколько лет назад, когда дети отравились в школьной столовой, именно наша фракция тогда выступила с решением для того, чтобы сделать процесс публитчных закупок более прозрачным».



Также, в ходе заседания Муниципального совета, либералы выступили с инициативой о запрете на размещение в общественном транспорте рекламных материалов и видеороликов, в том числе с советской тематикой. Внимание было акцентировано на троллейбусе победы, который уже несколько недель курсирует по столичным улицам. Этому воспротивились фракции Партии социалистов, Партии коммунистов и партии «ШОР», заявив, что не будут голосовать за проект, который направлен на разделение общества.



ВИКТОР ПОЛЯКОВ – СОВЕТНИК ОТ ПСРМ, КМС

«Наша фракция занимает определенную позицию по этому вопросу. У нас общая история, история, которую невозможно стереть по чьему-то желанию. Наш народ, вместе с другими народами, входившими тогда в состав СССР, одержали победу в ВОВ».



Не зная, чью сторону занять, советники от фракций ПДС и ППДП решили бойкотировать заседание, которое, из-за отсутствия кворума, было прервано. Оставшиеся не рассмотренными проекты, обсудят на следующем заседании Кишинёвского Муниципального Совета.