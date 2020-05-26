



Запрет на международные и междугородные пассажироперевозки будь то на автобусе, или на поезде снят, но желающих отправиться в путь оказалось немного. Вокзалы страны по-прежнему пустуют. Люди не спешат покидать свои дома без веских причин, ведь коронавирус по сути никуда не делся. А в это время водители автобусов вынуждены подсчитывать убытки.



Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в нашу повседневную жизнь. Вот уже третий месяц на всех автовокзалах страны – безлюдно, а те немногие пассажиры, которые все-таки отправляются в путь – делают это по острой необходимости. Не повлияло кардинально на ситуацию и снятие запрета на междугородное сообщение.



«Автобусы ходят по графику, все как раньше, ничего не изменилось. Только теперь нельзя ездить стоя. Людей мало, потому что у них нет денег. Набирается не больше 6 человек за рейс».

«Мы приезжаем за едой для ребенка, и на осмотр к врачу. Та еда, которая нужна малышу не продается в других аптеках, поэтому и приезжаем раз в месяц».



Водители микроавтобусов к возобновлению междугороднего сообщения подготовились основательно: транспорт дезинфицируется перед каждым рейсом, а пассажирам предлагают дезинфектанты при посадке, правда, если они есть – пассажиры.



Георгий Спыну, водитель микроавтобуса

«Теперь у нас намного меньше рейсов, совсем мало. Было такое, что я три дня ездил без пассажиров из Ниспорен. Сегодня в Ниспорены ездят иногда по 4-6 человек, а иногда по 2».



Ситуация сложнее у железнодорожников. Большая часть работников «Железной Дороги Молдовы» - в техническом отпуске. Несмотря на снятие запрета на международное железнодорожное сообщение, кассы на вокзалах страны, пока остаются закрытыми – открывать их нет смысла, пока запрет на поездки не будет снят Румынией, или Украиной.