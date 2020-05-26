



Ограничения, связанные с пандемией, распространились и на культурную жизнь Кишинева. Театры будут закрыты до 30 июня, а следующий сезон начнется в сентябре. О репетициях на карантине и о будущих премьерах в нашем следующем сюжете.



Илона Ведрашко, Корреспондент Accent tv

«Занавес опущен, свет выключен. Сцена, как и зал перед ней, пуста. Эта картина словно олицетворяет культурную жизнь Кишинева в последние несколько месяцев. Пусто, тихо и темно. Ценители ждут премьер, артисты своих зрителей̆. Все верят, что пылится театральным кулисам, осталось не долго. И вот-вот прозвучат заветные три звонка».



Аншлага не будет, как и гастролей с фестивалями. Театры по всей Молдове закрыли свои двери. Почти в самый разгар театрального сезона артисты ушли со сцены, из-за введенных карантинных мер. И теперь каждая труппа мечтает доиграть, и поставить те пьесы, постановки которых были задуманы задолго до коронавируса.



Константин Харет, директор государственного театра им. Чехова

«Наш художественный совет решил до конца театрального сезона выпустить две премьеры: «А зори здесь тихие» и «Кот в сапогах» мы планировали сыграть этот спектакль 1 июня. Но увы. Мы открыли свою страничку в youtube, куда мы помещаем наши старые спектакли, не совсем старые, а ретроспектива наших спектаклей. Зрители в любом случае могут приходить в театр, но сидя за компьютером».



А вот «Театр с улицы Роз» имени Юрия Хармелина, в новом театральном сезоне встретит зрителей другим репертуаром: детский спектакль «Мэри Попинс», взрослый - «Король Лир» и трагикомедия «Невостребованный прах».



Сами артисты справляются с карантином по-разному. Александр Шишкин, в шуточной форме рассказал нашей съемочной группе, как проходит его день на карантине без репетиций.



Александр Шишкин, Мастер искусств Республики Молдова

«Я играю карантин. Это моя новая роль – передвижение из спальни в туалет, из туалета на кухню, из кухни на балкон и до холодильника. Такая роль! Все недостатки превращаем в преимущества, ведь так проще живется».



Кто-то репетирует дома, кто-то в онлайн-формате, а кто-то в театре, но здесь не более 3х человек в зале, и с соблюдением всех гигиенических мер и санитарных требований. На такие жертвы артисты идут ради осуществления задуманных планов.



Александр Шишкин, Мастер искусств Республики Молдова

«Пока сложно репетировать, потому что нужно соблюдать дистанцию, маски, по двое, по трое. Но, тем не менее, мы продолжаем двигаться, работать, чтобы в новом сезоне, в планах 29 августа открыть сезон, будем удивлять зрителя новыми премьерами и новыми постановками».



На сегодняшний день известно, что такая ситуация может продлиться до 30 июня. Конечный вариант расписания работы театров будет известен уже в конце этой недели. А пока антракт, господа.