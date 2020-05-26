



В Молдову поступило ещё две партии гуманитарной помощи от Катара и Болгарии. Речь о средствах индивидуальной защиты для врачей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. Это перчатки, защитные маски, очки.



По поручению эмира Государства Катар – в Республику Молдова было доставлено 8.5 тонн груза. Гуманитарную миссию выполнил Катарский фонд развития. Встречал груз глава МВД Павел Войку.



ПАВЕЛ ВОЙКУ, МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РМ

«Сегодня весь мир столкнулся с пандемией, и мы очень ценим поддержку, предложенную эмиром Катара. Мы получили медицинские маски разной степени защиты, перчатки, визоры, комбинезоны и другие ценные материалы, которые помогут нашим медикам».



Гуманитарную помощь Молдове направила и Болгария. Это 500 наборов средств индивидуальной защиты для наших медиков.



ЕВГЕНИЙ СТОЙЧЕВ, ПОСОЛ БОЛГАРИИ В РМ

«В тяжелое время, мы не можем оставить наших партнеров без поддержки. Болгария обязуется всецело поддерживать Молдову в борьбе с коронавирусом и я имею честь от имени нашего правительства передать Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты гуманитарную помощь: 500 наборов средств индивидуальной защиты, это спецодежда для врачей, защитные экраны, очки и так далее. Это поможет медикам, находящимся на передовой беречь свое здоровье и спасать жизни».



За период пандемии Молдова получила гуманитарную помощь от многих стран, в том числе от Китая, Турции, стран Евросоюза и России, которая первой протянула руку помощи нашей стране.