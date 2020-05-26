



Глава государства продолжает поездки по стране, сегодня он ознакомился с ситуацией в Кагуле. Игорь Додон обсудил с председателем Кагульского района Марчелом Ченушей социально-экономические проблемы района, в том числе, в сельском хозяйстве. Чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию, президент отправился в Кагульскую районную больницу.



Лечебное учреждение рассчитано на 334 пациента, в настоящее время здесь проходят лечение 32 заражённых коронавирусом, еще семеро находятся под наблюдением на дому. За всё время эпидемии в Кагульском районе был протестирован 1001 человек, из них 230 оказались заражены. 61 пациент выздоровел, четверо умерли. Президент, пообщавшись с медперсоналом, убедился, что больница оснащена всем необходимым. Более того, здесь есть современные аппараты, показывающие уровень кислорода в крови. У Игоря Додона – все показатели в норме.



Глава государства остался доволен работой больницы и поблагодарил администрацию и персонал за огромные усилия по борьбе с пандемией. В знак высокого профессионализма Игорь Додон вручил ряду сотрудников почетные дипломы Президента Республики Молдова.



Подводя итог, Игорь Додон сообщил всему персоналу Кагульской районной больницы о своем решении объявить 2020-й - Годом медицинского работника, подчеркнув, что вклад медиков в охрану общественного здоровья сложно переоценить.