



Обеспечить достойные условия труда и повысить зарплаты всем медицинским работникам страны – в повестке президента это было всегда одним из приоритетных направлений. На этой неделе глава государства Игорь Додон уже в виде инициативы поручил правительству изыскать возможности, чтобы поддержать сотрудников системы здравоохранения и удвоить их зарплаты. Как эту новость восприняли врачи – узнали наши журналисты.



Лилиана Годорожа работает семейным врачом уже 20 лет. Узнав об инициативе властей - удвоить зарплату медицинскому персоналу, очень обрадовалась. Теперь женщина надеется получить достойную зарплату на родине, и не уезжать на работу за границу.



Лилиана Годорожа, семейный врач

«Очень важно, что нам повысят зарплаты, хорошо, что хоть кто-то обратил на нас внимание. Мы очень надеемся, что будет так, как сказал президент. Мне тоже хочется где-то отдохнуть, хочется, чтобы мой ребенок ходил на дополнительные занятия, сейчас я себе это не могу позволить. Если зарплата удвоится мы сможем отдать все долги и не брать кредитов».



Коллеги Лилианы полностью с ней согласны. Они уверены, что работники медицинской сферы заслуживают лучшей жизни.



Людмила Жалбэ, семейный врач

«Меня очень сильно обрадовал тот факт, что мы будем получать достойную зарплату. Есть доктора, которые работают на 2-3 работах, чтобы обеспечивать свою семью».



Врачи приятно удивлены и тем, что власти Молдовы объявили 2020 год - Годом медицинского работника.



Людмила Жалбэ, семейный врач

«Это очень хорошая инициатива. Наша медицина достойна внимания, ведь основой народа является здоровье».



Зинаида Спыну, семейный врач

«Врачам в нашей стране не предоставляют скидки на продукты или на квитанции. Дайте нам возможность развиваться здесь, дома. Я с удовольствием остался развивать свою страну, а не как мои другие коллеги, которые нашли более легкие ниши».



Президент нашей страны Игорь Додон создал Национальную комиссию для проведения мероприятий, посвященных Году медицинского работника. В неё входят известные врачи, депутаты, члены правительства, сотрудники президентуры и руководители ряда медучреждений.