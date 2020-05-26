



Этим утром, в Кишиневе, на территории Международного выставочного центра «MOLDEXPO» вспыхнул пожар. На место происшествия выехало 9 нарядов пожарных. По словам главы пресс-службы Генерального инспектората по ЧС Лилианы Пушкашу, возгорание началось на частной территории комплекса, информации о жертвах не поступало.



ЛИЛИАНА ПУШКАШУ – ГЛАВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИЧС

«Согласно последним данным, горит помещение, в котором хранится мебель. На место происшествие прибыло 9 экипажей пожарных и спасателей, 9 пожарных машин, в том числе и две со специальной лестницей».



По предварительным данным, возгорание произошло из-за ремонтных работ, проводимых в этом здании. Как заверили столичные власти, пожар не помешал работе расположенного на территории «MOLDEXPO» триажного центра Covid-19.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«В том случае, если бы центр Covid пострадал, то существует план эвакуации, все продумано и подготовлено. К счастью, прибегать к этим мерам не пришлось. 40 пациентов сейчас получают необходимое лечение».



ВАДИМ БРЫНЗАНЮК – ПРЕТОР СЕКТОРА БУЮКАНЫ

«На крыше этого здания проводились ремонтные работы. Деятельность триажного центра никоим образом не была нарушена. К этому моменту, пожар был локализован».



Напомним, распределительный центр COVID-19 расположен на территории выставочного центра «Moldexpo».