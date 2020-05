Casele de bilete ale Înreprinderii Calea Ferată din Moldova rămân închise, deși de astăzi urma să fie reluat transportul internațional feroviar și terestru. O situație similară este și la Autogara centrală, unde șoferii înregistrează pierderi din cauza numărului mic de călători, deși microbuzele au ieșit pe linie încă de luni.



Pandemia de COVID-19 a dat peste cap viața cotidiană din țară. Șuieră vântul nu doar la Calea Ferată din Moldova, ci și în autogări. Puținii pasageri care decid să se deplaseze la Chișinău o fac din motive de sănătate sau pentru a procura produse alimentare.



„Autocarele deja merg, la oră, peste fiecare 15 minute. Călătoria cum a fost așa și a rămas. Doar pe scaune. Lumea e puțină pentru că nu are bani și nu vine pentru că s-a scumpit transportul. Câte 5-6 merg în transport”.



„Cum să fie? E rău cu epidemia asta. ( Reporter: Unde vreți să ajungeți?) La Bălăurești, Nisporeni. (reporter: Cînd nu erau autocarele vă era greu să ajungeți acasă? ) Da, trebuia să iau o mașină de ocazie, să plătim mașina din sat ca să venim până la Chișinău. Sunt bucuroasă, că putem veni, suntem bolnavi, iaca pentru o măsea am venit”.



„E mai ușor, să ajungi la piață, înapoi la Sadova. Am venit după mâncare, pentru cel mic”.



„ Hrană pentru bebeluși și controlul medical. Prin alte farmacii nu este de găsit. (Reporter: De câte ori sunteți nevoit să faceți turul ăsta?) Odată pe lună”.



Microbuzele sunt dezinfectate în stațiile terminus, iar călătorii sunt îndemnați să poarte măști și mănuși, susțin șoferii de la Autogara Centrală din Capitală. Sunt prea puțini călători, spun ei, iar cursele sunt nerentabile.



GHEORGHE SPÎNU, ȘOFER DE MICROBUZ

„ Avem curse mai puține. Călători sunt mult mai puțini. Puțini de tot. Am trei zile de când mă pornesc de la Gara Nisporeni fără călători. La Nisporeni plecăm când 4 când 6; când 5 când 2” .



Potrivit șoferilor de microbuze, fluxul de călători a scăzut de trei ori față de perioada analogică a anului trecut.



GHEORGHE SPÎNU, ȘOFER DE MICROBUZ

„ Fluxul mediu, în această perioadă, dacă e să calculăm tur-retur, aveam rutierele încăracate în jur de 10%-60% , iar acum avem sub 20%, adică nu reușim mereu să acoperim cheltuielile ” .



O mare parte dintre angațații Căii Ferate din Moldova sunt în șomaj tehnic. Casele de bilete de la Calea Ferată din Moldova rămân deocamdată închise, pe perioada de carantină. Amintim că autoritățile au anunțat că vor scoate din 1 iunie unele restricții dictate de pandemie. Anterior, șeful Statului, Igor Dodon, a menționat că soluția de reluare a activității transportului internațional feroviar și terestru vine în condițiile în care situația epidemiologică din țară permite acest lucru. Interdicțiile care rămân în vigoare și după 1 iunie vizează activitatea grădinițelor, a școlilor și întrunirile în grupuri mai mari de 50 de persoane.