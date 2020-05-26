Президент рассказал медикам Кантемирского района о планах удвоить зарплаты работникам системы здравоохранения
Президент страны в рамках рабочего визита рассказал медикам Кантемирского района о планах правительства вдвое повысить зарплаты всем работникам системы здравоохранения.
- Поблагодарил местную администрацию и медицинский персонал за успешную борьбу с пандемией. Был рад сообщить им о своем решении объявить 2020-й Годом медицинского работника. Кроме того, проинформировал о планах правительства вдвое повысить зарплаты всем работникам системы здравоохранения страны, - сказал президент.
Кроме этого, Игорь Додон навестил 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Митрофана, у которого семеро детей, 21 внук и 23 правнука. Глава государства поздравил его с недавно прошедшим Днём Победы и вручил ему Орден Республики, высшую награду страны.
Во время встречи с председателем района Анатолием Икимом был обсужден ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития региона, в том числе, проблемы сельского хозяйства, водоснабжения, газификации и ремонта дорог.
- Поблагодарил местную администрацию и медицинский персонал за успешную борьбу с пандемией. Был рад сообщить им о своем решении объявить 2020-й Годом медицинского работника. Кроме того, проинформировал о планах правительства вдвое повысить зарплаты всем работникам системы здравоохранения страны, - сказал президент.
Кроме этого, Игорь Додон навестил 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Митрофана, у которого семеро детей, 21 внук и 23 правнука. Глава государства поздравил его с недавно прошедшим Днём Победы и вручил ему Орден Республики, высшую награду страны.
Во время встречи с председателем района Анатолием Икимом был обсужден ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития региона, в том числе, проблемы сельского хозяйства, водоснабжения, газификации и ремонта дорог.
Опубликовано: 18:41 26/05/2020
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