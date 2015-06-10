Попытки лидера ПДС Майи Санду кокетничать с группой «Pro Moldova», контролируемой Плахотнюком, вызваны желанием вернуться во власть и получить высокую должность. Такого мнения придерживается лидер движения «Антимафия» Сергей Мокану.



- Речь идет о желании этой парвеню. Это желание вернуться во власть любой ценой не может не сопровождаться интересом группировки Канду сместить Генерального прокурора, - заявил Мокану.



По его мнению, альянс Санду-Усатый-Шор-Канду, является, по сути, криминальной группировкой, которая намеревается отправить в отставку правительство Кику и сместить Генерального прокурора.



В то же время Мокану утверждает, что видео, опубликованное депутатом Юрием Реницэ, получено от Влада Плахотнюка.



- Вместе с отставкой правительства Кику они целили и в кресло Генерального прокурора. За спиной Реницэ стоят Дамир и Виорел Морарь. Реницэ вышел на публику в понедельник, чтобы отвлечь внимание от действий Генерального прокурора кадрами, которые дал ему Плахотнюк, - сказал Мокану.





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