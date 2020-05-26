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Чебан: С улиц Кишинева будут убраны все объекты, незаконно блокирующие проезд


Преторы столичных секторов составили список адресов, по которым некоторыми гражданами незаконно установлены бетонные плиты, заборы и решетки для перегораживания проезда.

Об этом сообщил генпримар муниципия Кишинёв Ион Чебан, который ранее распорядился убрать со всех улиц в столице подобные объекты. Он отметил, что такое самовольное распоряжение муниципальной собственностью может нанести вред, в частности, и тем, что не смогут проехать скорая или пожарная машина.

– Все эти объекты будут убраны, независимо от того, кто проживает поблизости. Адреса идентифицированы и представлены. Я не потерплю чрезмерного рвения некоторых лиц, предпочитающих закрывать дорогу, чтобы их не беспокоили. Кишинев – город для всех граждан! – подчеркнул генпримар.

Стоит отметить, что на днях была открыта и заасфальтирована улица Академика С. Рэдэуцану, на участке между улицами Буковина и Н. Димо, которая неоднократно незаконно блокировалась.


Опубликовано: 17:46 26/05/2020

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