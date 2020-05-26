Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве 24 июня.



«Да, президент поедет на парад Победы», – сообщила пресс-секретарь президента Кармена Стерпу.



Ранее, президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.



“Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин”, – отдал приказ глава государства, передает ТАСС.