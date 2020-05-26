Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Игорь Додон примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
 

Медикам районной больницы в Кагуле вручен Почетный диплом


Медикам районной больницы в Кагуле вручен Почетный диплом. Это произошло во время визита главы государства, который посетил лечебное учреждение, чтобы ознакомиться с предпринятыми мерами по противодействию COVID-19.

Игорь Додон также встретился с предпринимателями региона, с которыми обсудил проблемы, возникшие из-за эпидемии. Президент заверил, что государство предпринимает и будет предпринимать меры по поддержке бизнес-сообщества.

Также в рамках визита в Кагульский район глава государства встретился с ветеранами Великой отечественной войны – Александром Кокош Ильей Аксеновым, которым были вручены Ордена Республики Игорь Додон посетил и две многодетные семьи. В одной из них – Фриджиой – воспитывают тройню, а в другой – четверых детей, один которых испытывает проблемы со здоровьем.

Глава государства вручил всем подарки и игрушки. Также с председателем Кагульского района Марчелом Ченушей обсуждалась реализация инфраструктурных районов.

- Заверил, что нынешнее руководство страны обеспечить всю необходимую поддержку, - подчеркнул Игорь Додон.


Опубликовано: 16:56 26/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Игорь Додон вручил Почетный диплом президента выдающемуся молдавскому самби ...
  • Больница Кагула готова противостоять коронавирусу
  • ПРЕЗИДЕНТ В БЕССАРАБСКОМ РАЙОНЕ
  • Игорь Додон проверил готовность больницы в Шолданештах к приему больных с C ...
  • Игорь Додон вручил Почетный диплом талантливому аккордеонисту Раду Рацою







    • Все новости

    Президент рассказал медикам Кантемирского района о планах удвоить зарплаты работникам системы здравоохранения
    Сергей Мокану: Группировка Санду-Усатый-Шор-Канду хочет захватить Генеральную прокуратуру по указанию Плахотнюка
    Чебан: С улиц Кишинева будут убраны все объекты, незаконно блокирующие проезд
    Игорь Додон примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
    Медикам районной больницы в Кагуле вручен Почетный диплом
    Обыски на таможенном посту "Петрикань"
    Президент Игорь Додон посетил ряд предприятий Кагульского района (ВИДЕО)
    Глава государства навестил ветеранов ВОВ, проживающих в Кагульском районе (ВИДЕО)
    Григоре Новак: Все помнят прошлогоднюю истерию Майи Санду, которая кричала о том, что у правительства нет денег на выделение 700 леев пенсионерам
    Корнелиу Фуркулицэ: ПСРМ поддержит инициативы президента Игоря Додона
    ЭСПЕРТИЗА НАЦ: Законопроект о неправительственных организациях содержит пробелы и не обеспечивает безопасность государства
    Венецианский кинофестиваль состоится в запланированные сроки
    Конституционный Суд утвердил мандат Николая Паскару
    В столице будет благоустроен еще один сквер
    Ион Чебан о работе рынков, ремонте дорог, парковках, подземных переходах и строительстве
    На Рышкановке завершен ремонт дороги
    Богдан Цырдя: О критике в адрес президента
    Сильный пожар на территории Moldexpo (ВИДЕО)
    Спортзалы откроются с 15 июня
    Игорь Додон: Представители группы Канду-Шор пытались переманить депутатов-социалистов, обещая им по 500 тысяч евро
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV