Медикам районной больницы в Кагуле вручен Почетный диплом
Медикам районной больницы в Кагуле вручен Почетный диплом. Это произошло во время визита главы государства, который посетил лечебное учреждение, чтобы ознакомиться с предпринятыми мерами по противодействию COVID-19.
Игорь Додон также встретился с предпринимателями региона, с которыми обсудил проблемы, возникшие из-за эпидемии. Президент заверил, что государство предпринимает и будет предпринимать меры по поддержке бизнес-сообщества.
Также в рамках визита в Кагульский район глава государства встретился с ветеранами Великой отечественной войны – Александром Кокош Ильей Аксеновым, которым были вручены Ордена Республики Игорь Додон посетил и две многодетные семьи. В одной из них – Фриджиой – воспитывают тройню, а в другой – четверых детей, один которых испытывает проблемы со здоровьем.
Глава государства вручил всем подарки и игрушки. Также с председателем Кагульского района Марчелом Ченушей обсуждалась реализация инфраструктурных районов.
- Заверил, что нынешнее руководство страны обеспечить всю необходимую поддержку, - подчеркнул Игорь Додон.
Игорь Додон также встретился с предпринимателями региона, с которыми обсудил проблемы, возникшие из-за эпидемии. Президент заверил, что государство предпринимает и будет предпринимать меры по поддержке бизнес-сообщества.
Также в рамках визита в Кагульский район глава государства встретился с ветеранами Великой отечественной войны – Александром Кокош Ильей Аксеновым, которым были вручены Ордена Республики Игорь Додон посетил и две многодетные семьи. В одной из них – Фриджиой – воспитывают тройню, а в другой – четверых детей, один которых испытывает проблемы со здоровьем.
Глава государства вручил всем подарки и игрушки. Также с председателем Кагульского района Марчелом Ченушей обсуждалась реализация инфраструктурных районов.
- Заверил, что нынешнее руководство страны обеспечить всю необходимую поддержку, - подчеркнул Игорь Додон.
Опубликовано: 16:56 26/05/2020
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