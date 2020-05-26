Медикам районной больницы в Кагуле вручен Почетный диплом. Это произошло во время визита главы государства, который посетил лечебное учреждение, чтобы ознакомиться с предпринятыми мерами по противодействию COVID-19.



Игорь Додон также встретился с предпринимателями региона, с которыми обсудил проблемы, возникшие из-за эпидемии. Президент заверил, что государство предпринимает и будет предпринимать меры по поддержке бизнес-сообщества.



Также в рамках визита в Кагульский район глава государства встретился с ветеранами Великой отечественной войны – Александром Кокош Ильей Аксеновым, которым были вручены Ордена Республики Игорь Додон посетил и две многодетные семьи. В одной из них – Фриджиой – воспитывают тройню, а в другой – четверых детей, один которых испытывает проблемы со здоровьем.



Глава государства вручил всем подарки и игрушки. Также с председателем Кагульского района Марчелом Ченушей обсуждалась реализация инфраструктурных районов.



- Заверил, что нынешнее руководство страны обеспечить всю необходимую поддержку, - подчеркнул Игорь Додон.