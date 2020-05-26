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Обыски на таможенном посту "Петрикань"
 

Обыски на таможенном посту "Петрикань"


Сотрудники Национального антикоррупционного центра и Антикоррупционной прокуратуры, а также офицеры Управления внутренней безопасности таможенной службы проводят обыски на таможенном посту “Петрикань” в Кишинёве.

По словам пресс-секретаря НАЦ Анжелы Старински, на данный момент по подозрению в активной коррупции задержаны 5 таможенных брокеров, передаёт aif.md со ссылкой на deschide.md.

– Предполагается, что задержанные в течение нескольких месяцев подкупали таможенников внутреннего таможенного поста “Петрикань”, передавая им различные суммы денег, чтобы ускорить процесс выдачи таможенных деклараций, – сообщила Старински.


Опубликовано: 15:50 26/05/2020

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