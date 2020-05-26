Сотрудники Национального антикоррупционного центра и Антикоррупционной прокуратуры, а также офицеры Управления внутренней безопасности таможенной службы проводят обыски на таможенном посту “Петрикань” в Кишинёве.



По словам пресс-секретаря НАЦ Анжелы Старински, на данный момент по подозрению в активной коррупции задержаны 5 таможенных брокеров, передаёт aif.md со ссылкой на deschide.md.



– Предполагается, что задержанные в течение нескольких месяцев подкупали таможенников внутреннего таможенного поста “Петрикань”, передавая им различные суммы денег, чтобы ускорить процесс выдачи таможенных деклараций, – сообщила Старински.