В ходе рабочего визита глава государства Игорь Додон ознакомился с работой двух экономических агентов в Кагульском районе.



Первый – фабрика по производству сыров. Предприятие создано в 1994 году, его учредитель – Районный совет. Сегодня фабрика испытывает трудности, накопив задолженности перед поставщиками сырья и местным бюджетом, из-за этого план производства выполняется лишь на 10%.



«Обещал оказать предприятию посильную государственную поддержку», - отметил президент.



Второй экономический агент – ООО Nadslavit, занимается выращиванием пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и рапса, а также овощей. Планируется увеличение посевных площадей и обеспечение ирригации на площади примерно 2000 гектаров.



«Вместе с тем, это предприятие тоже сталкивается с проблемами, главная из которых – частые затопления посевов из-за разлива реки Прут. Обещал помощь фермерскому хозяйству, отметив, что поддержка аграрного сектора – один из приоритетов руководства страны», - сказал президент.