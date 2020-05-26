Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Обыски на таможенном посту "Петрикань"
 

Президент Игорь Додон посетил ряд предприятий Кагульского района (ВИДЕО)


В ходе рабочего визита глава государства Игорь Додон ознакомился с работой двух экономических агентов в Кагульском районе.

Первый – фабрика по производству сыров. Предприятие создано в 1994 году, его учредитель – Районный совет. Сегодня фабрика испытывает трудности, накопив задолженности перед поставщиками сырья и местным бюджетом, из-за этого план производства выполняется лишь на 10%.

«Обещал оказать предприятию посильную государственную поддержку», - отметил президент.

Второй экономический агент – ООО Nadslavit, занимается выращиванием пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и рапса, а также овощей. Планируется увеличение посевных площадей и обеспечение ирригации на площади примерно 2000 гектаров.

«Вместе с тем, это предприятие тоже сталкивается с проблемами, главная из которых – частые затопления посевов из-за разлива реки Прут. Обещал помощь фермерскому хозяйству, отметив, что поддержка аграрного сектора – один из приоритетов руководства страны», - сказал президент.


Опубликовано: 15:04 26/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Игорь Додон отправился в очередную рабочую поездку на север страны
  • Президент Игорь Додон посетил два аграрных предприятия в Фалештах (ВИДЕО)
  • В канун Международного дня семьи Игорь Додон навестил многодетную семью
  • Глава государства навестил многодетную семью из Чимишлийского района и посе ...
  • Игорь Додон посетил предприятие по переработке молока JLC







    • Все новости

    Обыски на таможенном посту "Петрикань"
    Президент Игорь Додон посетил ряд предприятий Кагульского района (ВИДЕО)
    Глава государства навестил ветеранов ВОВ, проживающих в Кагульском районе (ВИДЕО)
    Григоре Новак: Все помнят прошлогоднюю истерию Майи Санду, которая кричала о том, что у правительства нет денег на выделение 700 леев пенсионерам
    Корнелиу Фуркулицэ: ПСРМ поддержит инициативы президента Игоря Додона
    ЭСПЕРТИЗА НАЦ: Законопроект о неправительственных организациях содержит пробелы и не обеспечивает безопасность государства
    Венецианский кинофестиваль состоится в запланированные сроки
    Конституционный Суд утвердил мандат Николая Паскару
    В столице будет благоустроен еще один сквер
    Ион Чебан о работе рынков, ремонте дорог, парковках, подземных переходах и строительстве
    На Рышкановке завершен ремонт дороги
    Богдан Цырдя: О критике в адрес президента
    Сильный пожар на территории Moldexpo (ВИДЕО)
    Спортзалы откроются с 15 июня
    Игорь Додон: Представители группы Канду-Шор пытались переманить депутатов-социалистов, обещая им по 500 тысяч евро
    В Молдове зарегистрировано 54 новых случая заражения COVID-19
    За неделю в Кишиневе было снесено более 100 незаконных конструкций
    Закупочная цена природного газа для Молдовы может снизиться до 100 долларов
    Глава государства встретился с сотрудниками Муниципальной клинической детской больницы им. Валентина Игнатенко (ВИДЕО)
    Игорь Додон подписал Указ об объявлении Года медицинского работника (DOC)
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV