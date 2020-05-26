Президент Республики Молдова в ходе поездки в Кагульский район навестил двух ветеранов Великой Отечественной войны. Один из них, 96-летний Александр Кокош, всю жизнь проживает в родном селе Джурджулешть. Отправился на фронт в 1943 году, после войны и дальнейшей службы в армии вернулся в родные края, работал в порту соседнего города Рени, затем до самой пенсии – на железнодорожном вокзале Джурджулешть.



Второй ветеран – 98-летний Илья Аксёнов, участвовал в битве за Москву в декабре 1941 года, воевал на Западном фронте, затем в составе Второго Прибалтийского фронта. Дослужился до звания капитана медицинской службы, получил Орден Отечественной войны I и II степени, медаль «За боевые заслуги» и другие награды. После войны много лет служил в Пограничных войсках, затем работал в партийных органах.



«Искренне поздравил обоих ветеранов с недавно прошедшим Днём Победы и вручил им высшую награду страны – Орден Республики. Пожелал им здоровья и радости в кругу близких», - отметил глава государства.



Далее президент навестил две многодетные семьи. Одна из них, семья Фриджиой, растит тройню. Пожелал им здоровья, радости и благополучия, подарил очень нужную сейчас бытовую технику, коляски, подгузники, детское питание и игрушки.



Семья Бытлан растит четверых детей, у одного из которых проблемы со здоровьем. У главы семьи инвалидность, но он трудится, чтобы прокормить семью.



«Пожелал всем здоровья и благополучия, подарил им холодильник, игрушки и нужные в быту вещи», - отметил Игорь Додон.