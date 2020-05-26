Депутат от ПСРМ поражен лицемерием ПДС и Платформы ДА, раскритиковавшим инициативы президента страны о повышении зарплат медикам и выплате пособия пенсионерам. Социалист напомнил лидеру ПДС Майе Санду о том, что в ее бытность премьером, она повышала налоги и цены, категорически отказываясь поддержать инициативы об улучшении жизни граждан. Парламентарий задается вопросом: насколько сильно надо ненавидеть народ, включая сотни тысяч пенсионеров и десятки тысяч медиков, чтобы критиковать инициативы президента Игоря Додона.



- Партии Майи Санду и Андрея Нэстасе, будучи у власти в прошлом году, только сокращала расходы на дороги, на медицину, на поддержку молодежи. Повышения, которыми может «похвастаться» правительство Майи Санду касается только налогов и сборов, тарифов на электричество, цен, которые в прошлом году увеличились в разгар сельхоз сезона. Все помнят истерию Майи Санду в прошлом году, когда она кричала, что у правительства нет денег выплатить по 700 леев пенсионерам на Рождество, - написал депутат.



Новак отметил, что позже правительство Кику изыскало необходимые средства, чтобы сотни тысяч пенсионеров получили единовременные пособия к праздникам.



- Мы найдем средства для поэтапного удвоения зарплат для всех медицинских работников, и произойдет это вопреки мнению оппозиции, - отметил Новак.



Президент Игорь Додон выступил с рядом инициатив, предложив удвоить зарплаты медикам, а также выплатить по 700 леев пенсионерам, у которых размер ежемесячных выплат не превышает 3 тыс. леев. Инициативы главы государства были раскритикованы оппозицией. По мнению Санду и Нэстасе, они являются популистскими.