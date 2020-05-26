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Корнелиу Фуркулицэ: ПСРМ поддержит инициативы президента Игоря Додона


ПСРМ поддержит инициативы президента страны Игоря Додона. Об этом сообщил председатель парламентской фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

- Президент Игорь Додон предложил ряд социально-экономических инициатив, которые помогут людям, особенно, в период кризиса. Речь идет о 700 леях для пенсионеров, получающих до 3 тысяч леев ежемесячно, а также о поэтапном удвоении зарплат медикам. Политическая оппозиция вместо того, чтобы приветствовать эти социальные меры, критикует их, - написал Фуркулицэ.

Лидер фракции ПСРМ считает, что реакция оппозиции является истерией и демонстрирует, что для них лучше только тогда, когда гражданам и стране хуже».

Фуркулицэ напомнил политическим оппонентам, что у них был шанс помочь гражданам Молдовы, когда они были у власти.

- Нынешняя власть знает, где изыскать необходимые финансовые средства, чтобы помочь людям. В отличие от политических оппонентов из прошлого правительства, которые только брали у людей, повышая налоги, сборы и тарифы, нынешнее оказывает финансовую поддержку гражданам, - заключил Фуркулицэ.


Опубликовано: 13:32 26/05/2020

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