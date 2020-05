Președintele Igor Dodon continuie vizitele de lucru în regiunile țării. Astăzi, șeful statului a mers în raionale de sud: Cahul și Cantemir. Tradițional, președintele va avea întrevederi cu autoritățile locale, agenții economici, va vizita spitalele raionale, veteranii și familiile numeroase.



La Cahul, Igor Dodon a avut o întrevedere cu Marcel Cenușă, președintele raionului, cu care a discutat problemele social-economice din regiune, inclusiv cele din agricultură. În mod special, interlocutorii au vorbit despre situația epidemiologică. O atenție sporită au acordat procesului de realizare a proiectelor de infrastructură din raion. Șeful statului a dat asigurări că actuala conducere a țării va acorda tot sprijinul necesar în acest sens.



În continuare, președintele țării a mers la spitalul raional Cahul, pentru a se documenta la fața locului cu măsurile întreprinse în vederea combaterii răspîndirii virusului COVID-19.



Instituția medicală are o capacitate de 334 de paturi, iar în prezent, aici se tratează 32 de pacienți infectați cu coronavirus, alții șapte se află sub monitorizare. Pe perioada epidemiei, în raionul Cahul au fost testate 1001 persoane, dintre care 230 au fost diagnosticate pozitiv, 61 s-au vindecat, patru au decedat.



Președintele Igor Dodon a adresat mulțumiri administrației și personalului spitalului pentru eforturile colosale pe care le depun în lupta cu pandemia și le-a comunicat despre decizia de a declara anul 2020 – An al lucrătorului medical, drept recunoștință pentru contribuția lor enormă în protecția sănătății publice. Totodată, șeful statului a oferit unui grup de medici Diploma de Onoare a Președintelui Republicii Moldova.