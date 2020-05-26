Законопроект о неправительственных организациях содержит пробелы, не обеспечивает безопасность государства и конституционный порядок. К такому выводу пришли эксперты Национального Антикоррупционного центра, проанализировав документ еще в 2018 году. Так, специалисты утверждают, что в ст.3 о принципах создания и работы НПО понятие «Лица могут объединяться без обязанности регистрировать организацию» позволяет неформальным ассоциациям частных лиц «уходить в тень».



- При отсутствии официальной регистрации не регистрируется устав, то есть невозможно проверить законность целей организации, - отмечается в отчете.



В то же время фраза «некоммерческие организации свободны в формировании внутренней структуры, целей и деятельности» может быть интерпретирована таким образом, что будут подвергнуты опасности устои государства. Более того, в законопроекте об НПО предполагается свобода в части «получения и использования финансовых средств и материалов внутри страны и за ее пределами». Эксперты Центра отмечают, что это положение позволяет создавать любую организацию (религиозную, экстремистскую, террористическую и др.) на территории Молдовы, которая будет финансироваться из-за рубежа.



Еще одним пробелом в документе является возможность создания НПО несовершеннолетними лицами. Специалисты отмечают, что это положение противоречит положениям Уголовного кодекса.



Кроме этого, эксперты констатируют множество несоответствий, которые позволяют интерпретировать ст.6, которая касается политических партий. С одной стороны, в законопроекте указывается, что НПО имеет право высказывать свое мнение о программах партий, в том числе, и об избирательных конкурентах. А с другой, авторы прописали положение о том, что НПО, которые нарушают положение ст.3 теряют право на финансовую поддержку, предоставляемую государством, в том числе, и перечисление 2% от подоходного налога физическими лицами.



Авторы экспертизы рекомендуют пересмотреть это положение.