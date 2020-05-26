Глава итальянской области Венето Лука Дзайя заявил, что Венецианский кинофестиваль в 2020 году состоится в запланированные сроки, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает iz.ru со ссылкой на Vanity Fair.



Международный киносмотр, как ожидается, пройдет со 2 по 12 сентября. Жюри главного конкурса возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт, известная по своим ролям в фильмах «Властелин колец», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Жасмин» и «Кэрол».



При этом уточняется, что количество картин в текущем году на фестивале уменьшится из-за остановки процесса кинопроизводства на фоне ситуации с распространением COVID-19.



Венецианский кинофестиваль является старейшим в мире и одним из самых престижных, а также частью Венецианской биеннале искусств. Его директор с 2012 года — киновед Альберто Барбера.



11 мая стало известно, что Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится на фоне пандемии коронавируса. Ранее такое случалось только однажды — из-за Второй мировой войны.