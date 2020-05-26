Конституционный Суд утвердил мандат Николая Паскару
Конституционный Суд утвердил сегодня мандат нового депутата парламента Республики Молдова по спискам Партии Социалистов. Им стал руководитель федерации «Воевод» Николае Паскару.
Депутатский мандат стал вакантным после того, как депутат-социалист Олег Тетеря подал заявление об отставке в связи с назначением на должность, не совместимую с деятельностью депутата парламента.
Депутатский мандат стал вакантным после того, как депутат-социалист Олег Тетеря подал заявление об отставке в связи с назначением на должность, не совместимую с деятельностью депутата парламента.
Опубликовано: 11:22 26/05/2020
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