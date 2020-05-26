Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Богдан Цырдя: О критике в адрес президента
 

Конституционный Суд утвердил мандат Николая Паскару


Конституционный Суд утвердил сегодня мандат нового депутата парламента Республики Молдова по спискам Партии Социалистов. Им стал руководитель федерации «Воевод» Николае Паскару.

Депутатский мандат стал вакантным после того, как депутат-социалист Олег Тетеря подал заявление об отставке в связи с назначением на должность, не совместимую с деятельностью депутата парламента.


Опубликовано: 11:22 26/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Корнелиу Фуркулицэ: "Депутат ПСРМ Олег Тетеря сложил свой мандат в связи с ...
  • Никита Цуркан стал депутатом парламента от ПСРМ
  • Кишиневский Муниципальный совет утвердил мандат нового советника ПСРМ
  • НИКОЛАЙ ПАСКАРУ ПОЛУЧИТ МАНДАТ ДЕПУТАТА
  • Мандат депутата от фракции ПСРМ объявлен вакантным в связи с кончиной Ивана ...







    • Все новости

    ЭСПЕРТИЗА НАЦ: Законопроект о неправительственных организациях содержит пробелы и не обеспечивает безопасность государства
    Венецианский кинофестиваль состоится в запланированные сроки
    Конституционный Суд утвердил мандат Николая Паскару
    В столице будет благоустроен еще один сквер
    Ион Чебан о работе рынков, ремонте дорог, парковках, подземных переходах и строительстве
    На Рышкановке завершен ремонт дороги
    Богдан Цырдя: О критике в адрес президента
    Сильный пожар на территории Moldexpo (ВИДЕО)
    Спортзалы откроются с 15 июня
    Игорь Додон: Представители группы Канду-Шор пытались переманить депутатов-социалистов, обещая им по 500 тысяч евро
    В Молдове зарегистрировано 54 новых случая заражения COVID-19
    За неделю в Кишиневе было снесено более 100 незаконных конструкций
    Закупочная цена природного газа для Молдовы может снизиться до 100 долларов
    Глава государства встретился с сотрудниками Муниципальной клинической детской больницы им. Валентина Игнатенко (ВИДЕО)
    Игорь Додон подписал Указ об объявлении Года медицинского работника (DOC)
    Богдан Цырдя: Об обвинении молдавских властей со стороны румынского евродепутата Зигфрида Мурешана
    Игорь Додон: Порядка 14 решений Конституционного суда за последние годы выходили за рамки Конституции (DOC)
    Продолжается онлайн запись детей в первый класс
    COVID-19: Число выздоровевших достигло 3802 человек
    Ремонт в столичных детсадах проведут до 30 июня
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV