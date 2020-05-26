Конституционный Суд утвердил сегодня мандат нового депутата парламента Республики Молдова по спискам Партии Социалистов. Им стал руководитель федерации «Воевод» Николае Паскару.



Депутатский мандат стал вакантным после того, как депутат-социалист Олег Тетеря подал заявление об отставке в связи с назначением на должность, не совместимую с деятельностью депутата парламента.