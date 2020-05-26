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В столице будет благоустроен еще один сквер


Об этом заявил генпримар Кишинева Ион Чебан. Он рассказал, что сегодня будут объявлены предложения по проведению тендера на осуществление работ по реабилитации.

Работы предполагают обустройство пешеходных аллей и зеленых насаждений (с системой орошения), установку декоративного уличного освещения, а также городской мебели (скамеек и урн для мусора).

Также по периметру этой зоны будут обустроены автостоянки. Деньги на реконструкцию сквера будут выделены из муниципального бюджета.

– Мы продолжаем работы по обустройству зеленых зон в городе для удобства граждан. Столица Республики Молдова может и должна выглядеть иначе, – отметил Чебан.


Опубликовано: 11:13 26/05/2020

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