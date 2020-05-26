Об этом заявил генпримар Кишинева Ион Чебан. Он рассказал, что сегодня будут объявлены предложения по проведению тендера на осуществление работ по реабилитации.



Работы предполагают обустройство пешеходных аллей и зеленых насаждений (с системой орошения), установку декоративного уличного освещения, а также городской мебели (скамеек и урн для мусора).



Также по периметру этой зоны будут обустроены автостоянки. Деньги на реконструкцию сквера будут выделены из муниципального бюджета.



– Мы продолжаем работы по обустройству зеленых зон в городе для удобства граждан. Столица Республики Молдова может и должна выглядеть иначе, – отметил Чебан.