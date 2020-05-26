Генеральный примар Кишинева Ион Чебан отчитался о решениях, которые были приняты на заседании муниципальных служб 25 мая:



– Я попросил, чтобы по всему городу были убраны незаконные заграждения, блокирующие доступ водителям. Это будет сделано вне зависимости от того, кто живет поблизости. Ситуацию с улицей им. Акад. Серджиу Рэдэуцану, где местные жители неоднократно намеренно блокировали дорогу, необходимо изучить, а виновных оштрафовать. Кроме того, надо проверить, как эти люди получили во владение определенные участки земли.



– Распорядился наказать службы, которые тратят общественные деньги и проводят работы на недавно отремонтированных участках дороги.



– Центральный рынок будет открыт 1 июня. Его работники должны будут следовать ряду строгих правил. Эти меры в настоящее время разрабатываются специалистами и ответственным за этот вопрос вице-примаром.



– В настоящее время 13% от общего числа зараженного коронавирусом медицинского персонала в Молдове – из Кишинева. Их количество не увеличилось.



Из отчетов вице-примаров:



– На текущей неделе соберется рабочая группа, созданная для доработки проекта по парковочным местам и паркингам в Кишиневе. Для этих целей муниципалитет заключит государственно-частные партнерства.



– Рабочая группа определит наиболее опасные участки дороги, на которых происходит большинство дорожно-транспортных происшествий. Впоследствии будет создана карта этих мест, а также будут предложены решения для уменьшения количества аварий.



– 26 мая пройдут публичные дискуссии по доработке концепции применения штрафов за разбрасывание мусора.



– Подземный переход на улице Алеку Руссо (около ТЦ “Союз”) будет пешеходным. Торгующим там людям было предложено другое место для осуществления деятельности.



– На полигоне для твердых бытовых отходов в коммуне Цынцэрень Новоаненского района ведутся работы одновременно на 3 строительных площадках.



– Через два месяца детский сад в Колонице будет готов открыть свои двери: осуществлено уже 80% ремонтных работ.



– Рабочая группа определит место, куда переместятся люди, торговавшие в сквере у театра “Михай Эминеску” в центре столицы. Новое место будет называться «Аллея творческих людей, выставка-продажа сувениров». В самом сквере начнутся работы по его благоустройству.



– Импровизированный рынок на Каля Басарабией также будет перенесен.



– Граждане по-прежнему могут подавать заявки онлайн на получение разрешений в сфере строительства. Мы запретим строительство в периметре зеленых зон, отчуждение земельных участков, принадлежащих муниципалитету. Земля будет отдаваться в аренду исключительно посредством публичных и транспарентных тендеров.



– В период с 1 июня по 30 сентября т.г. вода и мороженое будут продаваться в ряде специально отведенных для этого мест. Также на этой неделе будут организованы публичные обсуждения на тему уличной торговли.



– Процесс записи детей в первый класс продолжается. Только за первые 3 дня после запуска на онлайн-платформе escoala.chisinau.md было подано 4888 заявок, что составляет более половины от общего числа детей, подлежащих записи.



– Детские сады останутся закрытыми до 30 июня текущего года. До этого времени в дошкольных учреждениях будет проводиться ремонт. На эти цели будут потрачены средства из муниципального бюджета, ранее предусмотренные на эти цели, – они не будут перераспределены на другие нужды.



– Беспризорные дети будут поставлены на учет и переданы в ответственные учреждения, однако решение этой проблемы зависит не только от примэрии Кишинева. В рамках муниципального управления по защите прав детей будет организован публичный конкурс для повышения эффективности работы в этом подразделении.



– Продолжается демонтаж и вывоз киосков, ограждений, рекламных панно и гаражей, незаконно находящихся на улицах столицы. Эти действия вызывают недовольство среди некоторых горожан, но закон один для всех.