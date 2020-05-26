Речь идет об отрезке этой улицы от Московского проспекта до улице Флорилор.



Как рассказал на своей странице в соцсети генпримар столицы Ион Чебан, здесь обновили асфальт, заменили бордюры, обустроили тротуары и зону остановок общественного транспорта.



Улица Мирон Костин, площадь которой составляет 16 000 м2, будет сдана в эксплуатацию в конце июня, общая стоимость работ составит 7 млн. леев.