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Богдан Цырдя: О критике в адрес президента
 

Богдан Цырдя: О критике в адрес президента



Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди о критике в адрес президента, опубликованный на официальном канале в сети Телеграмм:

«Все эти годы я часто слышал критику в адрес президента.

Почему не пошли в лобовую атаку против заведомо более сильного врага — Плахотнюка?

Почему вы не отвечаете обидчикам — Шору, Нэстасе, Воронину, Гимпу? Почему пошли на уступки Санду, отдали ей всю власть?

Мы долго думали над тактикой президента. Многие рвались в бой.

И тут нам вспомнилась известная притча.

"Однажды создатель джиу-джитсу японский врач Акаяма Сиробеи не спеша прогуливался по своему заснеженному саду, созерцая всё, что окружало его. И вдруг он с изумлением заметил, что толстые ветви деревьев не выдерживают тяжести снега и ломаются, а тонкие ветки пригибаются, а потом сбрасывают снег и выпрямляются как ни в чем не бывало.

— Мягкость побеждает силу и зло! — воскликнул пораженный собственным открытием Сиробеи. И с тех пор главным принципом джиу-джитсу и еще целого ряда боевых искусств стало: поддаться, чтобы победить…" (Оранский Игорь)

P.S. Чуть не забыл. Плахотнюк в бегах. Шор под Интерполом. Нэстасе — без должности мэра. Воронин и Гимпу — вне парламента. Санду — вне правительства.

Успех приходит к тому, кто терпелив».


Опубликовано: 11:06 26/05/2020

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