Богдан Цырдя: О критике в адрес президента
Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди о критике в адрес президента, опубликованный на официальном канале в сети Телеграмм:
«Все эти годы я часто слышал критику в адрес президента.
Почему не пошли в лобовую атаку против заведомо более сильного врага — Плахотнюка?
Почему вы не отвечаете обидчикам — Шору, Нэстасе, Воронину, Гимпу? Почему пошли на уступки Санду, отдали ей всю власть?
Мы долго думали над тактикой президента. Многие рвались в бой.
И тут нам вспомнилась известная притча.
"Однажды создатель джиу-джитсу японский врач Акаяма Сиробеи не спеша прогуливался по своему заснеженному саду, созерцая всё, что окружало его. И вдруг он с изумлением заметил, что толстые ветви деревьев не выдерживают тяжести снега и ломаются, а тонкие ветки пригибаются, а потом сбрасывают снег и выпрямляются как ни в чем не бывало.
— Мягкость побеждает силу и зло! — воскликнул пораженный собственным открытием Сиробеи. И с тех пор главным принципом джиу-джитсу и еще целого ряда боевых искусств стало: поддаться, чтобы победить…" (Оранский Игорь)
P.S. Чуть не забыл. Плахотнюк в бегах. Шор под Интерполом. Нэстасе — без должности мэра. Воронин и Гимпу — вне парламента. Санду — вне правительства.
Успех приходит к тому, кто терпелив».
Опубликовано: 11:06 26/05/2020
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