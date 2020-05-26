

Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди о критике в адрес президента, опубликованный на официальном канале в сети Телеграмм:



«Все эти годы я часто слышал критику в адрес президента.



Почему не пошли в лобовую атаку против заведомо более сильного врага — Плахотнюка?



Почему вы не отвечаете обидчикам — Шору, Нэстасе, Воронину, Гимпу? Почему пошли на уступки Санду, отдали ей всю власть?



Мы долго думали над тактикой президента. Многие рвались в бой.



И тут нам вспомнилась известная притча.



"Однажды создатель джиу-джитсу японский врач Акаяма Сиробеи не спеша прогуливался по своему заснеженному саду, созерцая всё, что окружало его. И вдруг он с изумлением заметил, что толстые ветви деревьев не выдерживают тяжести снега и ломаются, а тонкие ветки пригибаются, а потом сбрасывают снег и выпрямляются как ни в чем не бывало.



— Мягкость побеждает силу и зло! — воскликнул пораженный собственным открытием Сиробеи. И с тех пор главным принципом джиу-джитсу и еще целого ряда боевых искусств стало: поддаться, чтобы победить…" (Оранский Игорь)



P.S. Чуть не забыл. Плахотнюк в бегах. Шор под Интерполом. Нэстасе — без должности мэра. Воронин и Гимпу — вне парламента. Санду — вне правительства.



Успех приходит к тому, кто терпелив».

