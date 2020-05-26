Сильный пожар произошел на территории выставочного центра Moldexpo сегодня утром. Сообщается, что рядом с распределительным центром для больных с коронавирусом, загорелось помещение мебельного склада.



Причины возгорания устанавливаются.



О пострадавших не сообщается.



