Сильный пожар на территории Moldexpo (ВИДЕО)
Сильный пожар произошел на территории выставочного центра Moldexpo сегодня утром. Сообщается, что рядом с распределительным центром для больных с коронавирусом, загорелось помещение мебельного склада.
Причины возгорания устанавливаются.
О пострадавших не сообщается.
Причины возгорания устанавливаются.
О пострадавших не сообщается.
Опубликовано: 10:49 26/05/2020
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