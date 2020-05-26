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Спортзалы откроются с 15 июня


Предприятия общественного питания, а также спортивные клубы возобновят свою деятельность, начиная с 15 июня. Такое решение приняла Комиссия по общественному здравоохранению.

Примечательно, что доступ посетителей тренажерных залов в душевые, раздевалки и бассейны будет пока запрещен. А занятия допустимы только в случае строгого соблюдения правил профилактики распространения коронавируса.


Опубликовано: 10:39 26/05/2020

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