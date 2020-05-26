Предприятия общественного питания, а также спортивные клубы возобновят свою деятельность, начиная с 15 июня. Такое решение приняла Комиссия по общественному здравоохранению.



Примечательно, что доступ посетителей тренажерных залов в душевые, раздевалки и бассейны будет пока запрещен. А занятия допустимы только в случае строгого соблюдения правил профилактики распространения коронавируса.