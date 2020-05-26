



С 1 июня свою деятельность смогут возобновить торговые центры, фитнес-клубы и заведения сектора Horeca. Наши журналисты узнали, как эту новость восприняли экономические агенты и как они готовятся к долгожданному открытию.



Аннета Засавицки, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАТРОНАТНОЙ АССОЦИАЦИИ РЕСТОРАНОВ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

«Возобновление деятельности сектора Horeca с первого июня приветствуется. На самом деле больше ждать некуда, потому что пока действуют ограничения, наша экономическая деятельность сходит, на нет: мы не можем платить аренду, не можем платить нашим сотрудникам зарплаты.

Начиная с прошлой недели, мы нашей ассоциацией разработали санитарно-эпидемиологический протокол, согласно которому мы будем возобновлять свою деятельность. Мы предусмотрели некоторые нормы, такие как обеспечение социальной дистанции в 1,5 метра, максимум 8 человек за одним столиком, также в каждом заведении, или на террасе будут санитайзеры, и будет обязательным ношение маски сотрудниками сектора Horeca».



Людмила Добында, директор торгового центра

«Я думаю, это будет как в первый раз. С большой радостью и с большим нетерпением, потому что уже все хотят начать работать. И мы подготовились к этому моменту. Если у кого-то маски не будет, то мы бесплатно предоставим маски, у нас есть санитайзеры на входах, бесконтактные термометры. Мы приобрели ультрафиолетовые лампы, которые уничтожают все бактерии».



Мария Унтилова, коммерческий директор сети фитнес клубов

«Мы все единым решением согласны, чтобы нас открыли, и будем только рады встретить клиентов и сотрудников, потому что все по всем скучают. В зале вы всегда можете найти дезинфекторы бумажные полотенца для того чтобы перед упражнениями протереть поверхности. Мы как всегда рады всех ждать здесь и видеть и помогать идти к своим целям».