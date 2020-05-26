



Почетные дипломы Президента Республики Молдова вручены медикам Муниципальной клинической детской больницы им. Валентина Игнатенко. Глава государства высоко оценил преданность, профессионализм и заботу о каждом пациенте, особенно во время пандемии. Награждение состоялось в здании больницы, после того, как Игорь Додон поблагодарил весь медперсонал за их доблестный труд.



Игорь Додон обсудил с медработниками нынешнее положение дел в учреждении, поблагодарил одну из молдавских компаний за помощь в оснащении Больницы сразу несколькими единицами новейшего оборудования, а также за мебель для комнат отдыха пациентов и комнат ожидания больных на нескольких этажах. Додон рассказал медикам и о принятом решении объявить 2020-й год - годом медицинского работника. Додон подчеркнул, что это решение, в частности, предусматривает улучшение условий труда и увеличение зарплат вдвое для всех медицинских работников, повышение качества услуг, оказываемых пациентам и так далее. Президент отметил вклад в борьбу с пандемией всех молдавских медиков в лице персонала больницы им Игнатенко.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Хочу поблагодарить вас, дорогие наши врачи и медсестры за ваш важный и нелегкий труд! Без вас и без вашей деятельности у Молдовы нет будущего. День за днем вы следите за здоровьем нашего народа. Спасибо вам большое и мы выражаем вам искреннюю благодарность и наивысшую оценку со стороны руководства страны и от всего населения. Спасибо вам!».