Împrumuturile fără dobândă vor permite agenților economici nu doar să plătească salariile angajaților, ci și să crească lichiditățile întreprinderilor. Altfel spus, afacerea va avea un capital de rulaj care va permite revigorarea companiei după o perioadă lungă de stagnare. Este opinia mai multor experți din țară, care au comentat, pentru postul nostru de televiziune, pachetul de măsuri privind susținerea economiei, propus astăzi de șeful statului.



ALEXANDR MURAVSCHI, EXPERT ECONOMIC

«Acest împrumut, aceste fonduri sunt alocate agenților economici pentru plata salariilor angajaților și reînnoirea capitalului de rulaj. A doua parte, din punctul de vedere al economiei, cred că este mai importantă decât acoperirea costurilor salariale. Și asta fiindcă acum va începe deschiderea întreprinderilor despre care am vorbit și care nu dispun de mijloacele necesare pentru a cumpăra produse, a plăti anumite servicii, de transport de exemplu, etc. Acest împrumut pentru pentru o anumită perioadă le va permite să rezolve problemele asigurării capitalului de rulaj, fără de care este imposibil să înceapă un proces de muncă în regim normal”



OLEG COSÎH, EXPERT ECONOMIC

„De facto, vorbim despre un credit fără dobândă. Adică, statul își asumă plata fondurilor împrumutate, iar companiei nu-i rămâne decât să ramburseze împrumutul fără dobînzi. În practică sună cam așa: De exemplu se iau 100 de mii de lei de la bancă și se returnează exact 100 de mii, adică nu suportă costuri suplimentare. De ele va răspunde statul”



ROMAN CHIRCĂ, EXPERT ECONOMIC

«De la trei la șase luni asta ar însemna posibilitatea de a avea acces la fonduri mai mari în perioada de criză, pentru a suplini lichiditățile curente ale întreprinderilor, ceea ce este un beneficiu.

Deci nu doar companiile sunt susținute, se susține un strat întreg de relații financiar-creditare din economie care pot permite anumite ieșiri din criză, chiar relansarea mai multor întreprinderi din sectorul real al economiei.



MIHAIL POISIC, EXPERT ECONOMIC

”Această inițiativă ar trebui să fie binevenită. Trebuie să se înțeleagă că Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa și că statul încearcă să ajute oamenii de în momentele cele mai vulnerabile. Este un plus faptul că Executivul își asumă responsabilitatea să achite dobânzile la unele credite”

Și plus ajutorul unic pentru pensionarii care au o pensie mai mică de trei mii de lei, 700 de lei, desigur, acest lucru e binevenit. ”



Menționăm că, în această dimineață, președintele Igor Dodon a venit cu o inițiativă care include o serie de măsuri menite să susțină mediul de afaceri din Republica Moldova.