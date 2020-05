Președintele Igor Dodon a propus ca, în următoarele luni, pensionarii care primesc o pensie de până la 3000 lei să beneficieze și de un ajutor unic de 700 lei. Șeful statului a făcut acest anunț după ședința tradițională săptămânală de luni.



Igor Dodon a mai declarat că a solicitat Guvernului să elaboreze un proiect de lege în acest sens. lei. Vestea bună este pe placul cetățenilor țării.



Vedeți ce s-a întâmplat cu pandemia aceasta, dar dacă o să mărească măcar cu 700 lei, nu va trebui să mă trezesc dimineața și să mă duc la serviciu, să mătur undeva, să mai fac în afară de aceea ce lucrez eu oficial.



Desigur, este foarte bine.

Pensionarii au nevoie de o alimentație bună, un trai decent și ajutor medical.



Totul e binevenit dacă se dă la pensionari ceva în plus. Fiecare o să se bucure, că are foarte puțin. Dacă are 50 de euro, dacă o să-i mai dea 700 de lei, asta e vreo 30 de euro, omul o să se bucure.



Dacă există o astfel de posibilitate, de ce să nu adauge. Pensionarilor le este greu, mai ales în această perioadă.Inițiativa este binevenită, sperăm să se realizeze.



Este o idee bună și foarte binevenită. Aceasta ar ajuta mulți oameni bătrâni, care au o pensie mică și nu au alte surse de venit, nu pot munci la o bucată de pământ, ar fi bine.



Amintim că un ajutor financiar similar a fost acordat și în perioada sărbătorilor de iarnă, doar că atunci pragul de eligibilitate era de 2000 de lei.