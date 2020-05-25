



Пандемию COVID-19 многие называют «войной с невидимым врагом» и на этой войне наши врачи подобно солдатам, героически сражаются на передовой. Они сражаются за здоровье нации, да и всего мира. В Молдове по инициативе президента именно медикам был посвящен весь 2020-ый – он так и назван год медицинского работника. Наши журналисты узнавали, как работники системы здравоохранения восприняли эту новость, и изменилось ли, по их мнению, отношение руководства страны к этой сфере. Наша рубрика Интервью Дня.



«Глава государства Игорь Додон объявил 2020-ый – годом медицинского работника. Как вы считаете, эта инициатива может означать изменившееся отношение руководства страны к сотрудникам системы здравоохранения?»



ЮРИЙ КАРАУШ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ГЛАВА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНСТИТУТА МАТЕРИ И РЕБЁНКА

Я думаю, что отношение изменилось.

Все увидели, начиная от рабочего, крестьянина, простого человека и до президента страны – что это значит.

Все поняли, что если есть у нас врачи и они могут, умеют, но не имеют чем и не имеют где – это тяжело. Но профессионализм сейчас был оценен на самом высочайшем уровне всем обществом.

То, что объявили этот год – годом медицинского работника это является не то, что необходимым – важнейшим для медицинской династии на общенациональном уровне. Приветствуем и обеими руками «За!».



Глава государства также предложил целый пакет мер поддержки медицинских работников. Это создание лучших условий труда, в том числе удвоение зарплат всем работникам сферы здравоохранения.



ЮРИЙ КАРАУШ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ГЛАВА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНСТИТУТА МАТЕРИ И РЕБЁНКА

«То, что необходимо повысить материальную заинтересованность врачей, и не важно, во сколько раз повысить зарплаты, это должно быть приемлемо и необходимо для любого медработника и для качественной медпомощи которую они оказывают. Это не только вовремя, в сегодняшних условиях пандемии по всей планете – это обязательный атрибут и необходимость.



А как вы считаете, что ещё могло бы руководство страны сделать для наших медиков?



ЮРИЙ КАРАУШ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ГЛАВА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНСТИТУТА МАТЕРИ И РЕБЁНКА

«Мы все увидели, во всем мире это происходит, что не только материальная заинтересованность или обеспеченность очень необходимы. Я уверен, что нужно создать условия качественные, хорошие, необходимые как для врачей, так и для пациентов. Это реструктурация всей системы, новые здания, новые больницы, новые центры, аппаратура. Чтобы мы могли не только требовать от врачей разными приказами, протоколами и стандартами. Нужно вооружить его полностью и тогда мы будем уверены, что качество будет на самом высоком уровне».



Президент намерен наградить сотни медиков, в связи с объявлением 2020-го – годом медицинского работника. Как вы считаете, будет ли это дополнительным стимулом для медиков, или показателем того что государство о них не забывает?



ЮРИЙ КАРАУШ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ГЛАВА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНСТИТУТА МАТЕРИ И РЕБЁНКА

«Будет. Я когда-то служил на Байконуре, и мне всегда хотелось чтобы не только космонавты, или военные, но и врачи каждый год при любом удобном случае были награждены медалями, орденами не имеет значение. Потому что труд титанический и очень хорошо и приятно когда получаешь награду за то, что ты отдаешь сердце всему народу».