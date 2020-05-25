



Беспроцентные кредиты позволят экономическим агентам не только выплачивать зарплаты своим сотрудникам, но и повысить финансовую ликвидность предприятий. Другими словами, у бизнеса будет оборотный капитал, с помощью которого можно будет запустить предприятие после долгого простоя. Об этом говорят эксперты, нашим журналистам они рассказали, что на практике означает озвученный президентом пакет мер поддержки экономики.



АЛЕКСАНДР МУРАВСКИЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

«Этот кредит, эти средства выделяются экономическим агентам на выплату зарплаты работникам и на пополнение оборотных средств. Вторая часть, с точки зрения экономики, я считаю более важная, чем покрытие затрат по зарплате. Потому что сейчас начнется открытие предприятий, о которых мы говорили, а у них нет средств на закупку продуктов, на оплату каких-то услуг, транспортных например и так далее. Этот кредит на первое время позволит им решить вопросы пополнения оборотных средств, без которых нельзя начать нормальную работу».



ОЛЕГ КОСЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

«Де-факто речь идёт о беспроцентном кредите. То есть государство берёт на себя оплату заёмных средств. Для предприятия остается погасить тело кредита: он берёт в банке, например 100 тысяч леев, и возвращает ровно 100 тысяч, то есть дополнительных расходов он не несёт – это берёт на себя государство».



РОМАН КИРКЭ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

«Увеличение срока эшелонирования кредитов с 3 до 6 месяцев на практике будет означать доступ экономическим агентам к дополнительному финансированию в кризисный период. Эти средства позволят пополнить текущую ликвидность этих предприятий, что тоже скажется положительно.

Но это поддержка не только экономических агентов. Поддерживаются целый кластер связей финансового-кредитного сектора экономики. Это позволит стимулировать определенные процессы, которые будут способствовать выходу из кризиса, и даже перезапуску многих предприятий реального сектора экономики».



МИХАИЛ ПОИСИК, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

«Эту инициативу надо приветствовать. Надо понимать, что Молдова это одно из самых бедных государств Европы и то, что страна напрягается и старается помочь в самых уязвимых моментах – это, прежде всего то, что правительство берет на себя обязательство оплачивать проценты за выдачи кредитов под зарплату.

И плюс к этому разовая помощь пенсионерам, которые имеют пенсию меньше трёх тысяч леев: 700 леев, конечно, это нужно только приветствовать».