



Единовременное пособие в размере 700 леев получат пенсионеры, пенсия которых меньше 3 тысяч леев. Сами пенсионеры позитивно оценили новую инициативу.



«Если пенсия увеличится как минимум на 700 леев, мне не придется просыпаться рано утром и идти подметать. И не придется работать на двух работах».

«Конечно это хорошо. Пенсионеры, это люди которым нужно и питание хорошее, и проживание и медицинская помощь».



«Приветствуются все дополнительные выплаты и льготы для пенсионеров. Каждый будет счастлив, потому что пенсия маленькая. Если ему добавят еще 700 леев, то есть около 30 евро, человек будет счастлив».



«Если есть такая возможность, почему бы и не добавить? Пенсионерам всегда тяжело, особенно в это время. Инициатива хорошая, пускай продолжается дальше».



«Это хорошая идея, я очень приветствую. Это помогло бы многим пожилым людям, у которых маленькая пенсия, и нет других источников дохода, и тем, кто не может работать. Это было бы хорошо».



Напомним, 27 ноября 2019 года правительство одобрило единовременные пособия в размере 700 леев для пенсионеров, которые получают до 2 тыс. леев. К новогодним праздникам помощь получили почти 600 тыс. человек.