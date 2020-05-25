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Игорь Додон: С 1 июня 2020 года могут отменить ряд ограничений
 

Столица преображается на глазах



Сурово наказывать блокирующих улицы города пообещал генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан. Заявление стало реакцией на недавнее перекрытие отремонтированной улицы Рэдэуцану. Этот и другие вопросы обсуждались в ходе сегодняшнего оперативного заседания служб примарии, подробности в нашем следующем сюжете.

РУМ ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА
«Вы отремонтировали и приватизировали общественную дорогу - дорогу для всех. В субботу после того, как улица Рэдэуцану была отремонтирована и открыта, я обнаружил, что она вновь заблокирована. В связи с этим, я запросил список адресов, где подъездные пути дорог были заблокированы ради некоторых жителей. Необходимо осмотреть и убрать все барьеры на всех подъездных путях, в каждом районе. Вне зависимости от того, живут ли поблизости судьи или политики. Повторяю мы все жители Кишинева».

Также сегодня вице-примар Анжела Кутасевич, сообщила, что ремонтные работы в детских садах закончат к концу июня. Она отметила, что 66% родителей заяивли, что их дети будут посещать детсады в течение лета. В свою очередь Ион Чебан уточнил, что бюджет для школ и детских садов урезан не был.
На заседании служб примарии обсудили и ситуацию в медицинских учреждениях столицы в контексте пандемии коронавируса. После месяца работы закрылся Центр COVID-19 в санатории «Строитель» на Ботанике, пациентов перевели в больницу «Архангела Михаила» и в 1 городскую клиническую больницу. Напомним, что 4 апреля Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о преобразовании кишиневского санатория «Строитель» в центр лечения больных с COVID-19.



Опубликовано: 18:49 25/05/2020




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