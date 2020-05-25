



Сурово наказывать блокирующих улицы города пообещал генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан. Заявление стало реакцией на недавнее перекрытие отремонтированной улицы Рэдэуцану. Этот и другие вопросы обсуждались в ходе сегодняшнего оперативного заседания служб примарии, подробности в нашем следующем сюжете.



РУМ ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

«Вы отремонтировали и приватизировали общественную дорогу - дорогу для всех. В субботу после того, как улица Рэдэуцану была отремонтирована и открыта, я обнаружил, что она вновь заблокирована. В связи с этим, я запросил список адресов, где подъездные пути дорог были заблокированы ради некоторых жителей. Необходимо осмотреть и убрать все барьеры на всех подъездных путях, в каждом районе. Вне зависимости от того, живут ли поблизости судьи или политики. Повторяю мы все жители Кишинева».



Также сегодня вице-примар Анжела Кутасевич, сообщила, что ремонтные работы в детских садах закончат к концу июня. Она отметила, что 66% родителей заяивли, что их дети будут посещать детсады в течение лета. В свою очередь Ион Чебан уточнил, что бюджет для школ и детских садов урезан не был.

На заседании служб примарии обсудили и ситуацию в медицинских учреждениях столицы в контексте пандемии коронавируса. После месяца работы закрылся Центр COVID-19 в санатории «Строитель» на Ботанике, пациентов перевели в больницу «Архангела Михаила» и в 1 городскую клиническую больницу. Напомним, что 4 апреля Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о преобразовании кишиневского санатория «Строитель» в центр лечения больных с COVID-19.