



2020-ый год в Молдове объявлен Годом медицинского работника. Сегодня Президент страны Игорь Додон подписал соответствующий указ. Также предусмотрен план мер по улучшению условий труда в системе здравоохранения, в том числе и увеличение зарплат.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Правительство уже выступило с рядом мер поддержки для системы здравоохранения, но сегодня я предлагаю создать очень четкий календарный план по дублированию всех зарплат в медицинском секторе. Необходимо, что этот план был разработан в ближайшее время, чтобы все медработники знали, когда у них будет удвоен оклад. С этапами повышения зарплат нельзя затягивать. Например, первый должен быть с 1 сентября, потом – 1 декабря или 1 января, но зарплата в системе здравоохранения будет удвоена».