Игорь Додон: Представители группы "Канду-Шор" пытались переманить депутатов-социалистов, обещая им по 500 тысяч евро
Президент Игорь Додон заявил, что представители группы Канду-Шор пытались переманить депутатов-социалистов, обещая за выход из фракции ПСРМ по 500 тыс. евро. Глава государства заявил в интервью порталу «Agora» о том, что все подобные случае задокументированы и о них сообщено в Генеральную прокуратуру.
Также Игорь Додон рассказал о попытках подкупа не только народных избранников, но и местных советников. Так, одному из мэров Кагульского района пообещали грейдер в обмен на переход в партию «Шор».
Президент рассказал, что для этой мафиозной группировки является принципиальным вырвать из фракции ПСРМ хотя бы одного депутата, чтобы создать впечатление в том, что у социалистов существуют разногласия.
– Считаю, что команда ПСРМ справится. Мы прошли и сквозь более сложные периоды, когда мы были в оппозиции, когда у нас не было премьера, президента, спикера. И мы выдержали, – считает Игорь Додон.
Глава государства рассказал, что группировка Канду-Шор сейчас пытается «работать» с представителями ПДС и Платформы ДА.
– Правые не должны радоваться тому, что пытаются подкупить депутатов и мэров, представляющих левый политический фланг. Начинают работать и с мэрами, советниками от ПДС и Платформы ДА в территориях. Мы все вместе должны остановить это. То, что происходит, ненормально, – заявил Додон.
Президент подтвердил, что готов сесть за стол переговоров со всеми политическими силами, за исключением перебежчиков.
Также Игорь Додон рассказал о попытках подкупа не только народных избранников, но и местных советников. Так, одному из мэров Кагульского района пообещали грейдер в обмен на переход в партию «Шор».
Президент рассказал, что для этой мафиозной группировки является принципиальным вырвать из фракции ПСРМ хотя бы одного депутата, чтобы создать впечатление в том, что у социалистов существуют разногласия.
– Считаю, что команда ПСРМ справится. Мы прошли и сквозь более сложные периоды, когда мы были в оппозиции, когда у нас не было премьера, президента, спикера. И мы выдержали, – считает Игорь Додон.
Глава государства рассказал, что группировка Канду-Шор сейчас пытается «работать» с представителями ПДС и Платформы ДА.
– Правые не должны радоваться тому, что пытаются подкупить депутатов и мэров, представляющих левый политический фланг. Начинают работать и с мэрами, советниками от ПДС и Платформы ДА в территориях. Мы все вместе должны остановить это. То, что происходит, ненормально, – заявил Додон.
Президент подтвердил, что готов сесть за стол переговоров со всеми политическими силами, за исключением перебежчиков.
Опубликовано: 17:49 25/05/2020
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