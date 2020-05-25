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Игорь Додон: С 1 июня 2020 года могут отменить ряд ограничений
 

В Молдове зарегистрировано 54 новых случая заражения COVID-19


За последние сутки в Молдове зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Общее количество инфицированных составило 7147 человек.

3802 пациента полностью выздоровели.


Опубликовано: 17:42 25/05/2020

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