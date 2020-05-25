В столице продолжается снос и эвакуация с улиц столицы киосков, гаражей, ограждений, пристроек, а также незаконно установленных рекламных панно.



Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Ион Чебан. Он рассказал, что, помимо прочего, на выходные на Московском проспекте был снесен большой киоск. Также были демонтированы и вывезены несколько объектов, располагавшихся на улице Тестемицану.



Всего за прошедшую неделю в общей сложности во всех секторах столицы были снесены и эвакуированы 22 киоска, 64 рекламных панно и устройства, 14 гаражей и 3 забора.



– Каждый должен понять: закон един для всех. Те, кто долгое время нарушал закон, должны ему подчиниться. Мы продолжим работу в этом направлении. Мы хотим, чтобы наш город был чистым и ухоженным, – подчеркнул Чебан.



Напомним, на днях генпримар Ион Чебан и вице-примар Виктор Киронда представили концепцию регламента по расположению рекламы на улицах Кишинев.