Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Игорь Додон: С 1 июня 2020 года могут отменить ряд ограничений
 

За неделю в Кишиневе было снесено более 100 незаконных конструкций


В столице продолжается снос и эвакуация с улиц столицы киосков, гаражей, ограждений, пристроек, а также незаконно установленных рекламных панно.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Ион Чебан. Он рассказал, что, помимо прочего, на выходные на Московском проспекте был снесен большой киоск. Также были демонтированы и вывезены несколько объектов, располагавшихся на улице Тестемицану.

Всего за прошедшую неделю в общей сложности во всех секторах столицы были снесены и эвакуированы 22 киоска, 64 рекламных панно и устройства, 14 гаражей и 3 забора.

– Каждый должен понять: закон един для всех. Те, кто долгое время нарушал закон, должны ему подчиниться. Мы продолжим работу в этом направлении. Мы хотим, чтобы наш город был чистым и ухоженным, – подчеркнул Чебан.

Напомним, на днях генпримар Ион Чебан и вице-примар Виктор Киронда представили концепцию регламента по расположению рекламы на улицах Кишинев.


Опубликовано: 17:35 25/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Ион Чебан: В историческом центре Кишинева больших рекламных панно не должно ...
  • Ион Чебан выделил преторам неделю на инспектирование незаконно установленны ...
  • Десятки рекламных панно и более сотни киосков вывезены с улиц города
  • С сегодняшнего дня возобновляется демонтаж незаконных киосков и других конс ...
  • В столице были демонтированы более 60 рекламных панно







    • Все новости

    Игорь Додон: Представители группы "Канду-Шор" пытались переманить депутатов-социалистов, обещая им по 500 тысяч евро
    В Молдове зарегистрировано 54 новых случая заражения COVID-19
    За неделю в Кишиневе было снесено более 100 незаконных конструкций
    Закупочная цена природного газа для Молдовы может снизиться до 100 долларов
    Глава государства встретился с сотрудниками Муниципальной клинической детской больницы им. Валентина Игнатенко (ВИДЕО)
    Игорь Додон подписал Указ об объявлении Года медицинского работника (DOC)
    Богдан Цырдя: Об обвинении молдавских властей со стороны румынского евродепутата Зигфрида Мурешана
    Игорь Додон: Порядка 14 решений Конституционного суда за последние годы выходили за рамки Конституции (DOC)
    Продолжается онлайн запись детей в первый класс
    COVID-19: Число выздоровевших достигло 3802 человек
    Ремонт в столичных детсадах проведут до 30 июня
    ДТП на Чеканах: Автомобиль превратился в груду металлолома
    Ион Чебан: Все дороги во всех секторах столицы должны быть открыты, даже если там живут судьи или политики
    Испорченный асфальт по улице Колумна будет восстановлен, а виновный понесет наказание
    Игорь Додон: С 1 июня 2020 года могут отменить ряд ограничений
    Все зарплаты медицинских работников будут удвоены
    Пожилые люди с пенсией до 3000 леев получат помощь в размере 700 леев
    Президент Игорь Додон обсудил с мэром Кишинева ситуацию в столице
    Минздрав: 143 новых случая заражения COVID-19
    Около 3 700 заявлений было подано в первый день записи детей в первый класс
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV