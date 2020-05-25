По прогнозам предприятия «Молдовагаз» закупочная цена природного газа для Молдовы снизится до 100 долларов. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества.



- С учетом этих факторов, появятся финансовые предпосылки для снижения конечных тарифов для потребителей, при определении которых Национальное агентство по регулированию в энергетике применяет именно среднегодовые закупочные цены, - указано в сообщении для прессы.



Также представители предприятия отметили, что благодаря долгосрочному контракту с «Газпромом» наша страна только в 2019 году сэкономила 14 млн. долларов.



- В этой связи более уместным и правильным является сравнение среднегодовых закупочных цен. По итогам 2019 года, на базе долгосрочного контракта с «Газпромом» она составила около 233 долларов за тысячу кубометров на входе в Молдову. В случае же спотового рынка, с учетом расходов на транспортировку до границы страны, цена бы превысила 246 долларов. Как следствие, с учетом годового потребления, Молдове пришлось бы заплатить почти на 14 миллионов долларов больше. Предварительные расчеты показывают, что схожей ситуация будет и по итогам 2020 года, - отметили в «Молдовагаз».



Следует отметить, что в случае спотового рынка действует принцип «бери или плати», а также обязательство авансовых платежей, чего нет в условиях долгосрочного контракта с «Газпромом». Закупка на спотовом рынке предполагает, кроме этого, дополнительные затраты, связанные с балансировкой системы, а также суточной и сезонной гибкости.