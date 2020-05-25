Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Игорь Додон: С 1 июня 2020 года могут отменить ряд ограничений
 

Закупочная цена природного газа для Молдовы может снизиться до 100 долларов


По прогнозам предприятия «Молдовагаз» закупочная цена природного газа для Молдовы снизится до 100 долларов. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества.

- С учетом этих факторов, появятся финансовые предпосылки для снижения конечных тарифов для потребителей, при определении которых Национальное агентство по регулированию в энергетике применяет именно среднегодовые закупочные цены, - указано в сообщении для прессы.

Также представители предприятия отметили, что благодаря долгосрочному контракту с «Газпромом» наша страна только в 2019 году сэкономила 14 млн. долларов.

- В этой связи более уместным и правильным является сравнение среднегодовых закупочных цен. По итогам 2019 года, на базе долгосрочного контракта с «Газпромом» она составила около 233 долларов за тысячу кубометров на входе в Молдову. В случае же спотового рынка, с учетом расходов на транспортировку до границы страны, цена бы превысила 246 долларов. Как следствие, с учетом годового потребления, Молдове пришлось бы заплатить почти на 14 миллионов долларов больше. Предварительные расчеты показывают, что схожей ситуация будет и по итогам 2020 года, - отметили в «Молдовагаз».

Следует отметить, что в случае спотового рынка действует принцип «бери или плати», а также обязательство авансовых платежей, чего нет в условиях долгосрочного контракта с «Газпромом». Закупка на спотовом рынке предполагает, кроме этого, дополнительные затраты, связанные с балансировкой системы, а также суточной и сезонной гибкости.


Опубликовано: 17:18 25/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Игорь Додон: С 1 июля российский газ для Молдовы станет ещё дешевле
  • Президент ожидает снижения цены на газ к концу года
  • Молдова надеется завершить переговоры с «Газпромом» к концу ноября
  • Природный газ значительно подешевеет
  • Газ будет, тариф не изменится







    • Все новости

    Игорь Додон: Представители группы "Канду-Шор" пытались переманить депутатов-социалистов, обещая им по 500 тысяч евро
    В Молдове зарегистрировано 54 новых случая заражения COVID-19
    За неделю в Кишиневе было снесено более 100 незаконных конструкций
    Закупочная цена природного газа для Молдовы может снизиться до 100 долларов
    Глава государства встретился с сотрудниками Муниципальной клинической детской больницы им. Валентина Игнатенко (ВИДЕО)
    Игорь Додон подписал Указ об объявлении Года медицинского работника (DOC)
    Богдан Цырдя: Об обвинении молдавских властей со стороны румынского евродепутата Зигфрида Мурешана
    Игорь Додон: Порядка 14 решений Конституционного суда за последние годы выходили за рамки Конституции (DOC)
    Продолжается онлайн запись детей в первый класс
    COVID-19: Число выздоровевших достигло 3802 человек
    Ремонт в столичных детсадах проведут до 30 июня
    ДТП на Чеканах: Автомобиль превратился в груду металлолома
    Ион Чебан: Все дороги во всех секторах столицы должны быть открыты, даже если там живут судьи или политики
    Испорченный асфальт по улице Колумна будет восстановлен, а виновный понесет наказание
    Игорь Додон: С 1 июня 2020 года могут отменить ряд ограничений
    Все зарплаты медицинских работников будут удвоены
    Пожилые люди с пенсией до 3000 леев получат помощь в размере 700 леев
    Президент Игорь Додон обсудил с мэром Кишинева ситуацию в столице
    Минздрав: 143 новых случая заражения COVID-19
    Около 3 700 заявлений было подано в первый день записи детей в первый класс
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV