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Игорь Додон: С 1 июня 2020 года могут отменить ряд ограничений
 

Глава государства встретился с сотрудниками Муниципальной клинической детской больницы им. Валентина Игнатенко (ВИДЕО)


Глава государства встретился с сотрудниками Муниципальной клинической детской больницы им. Валентина Игнатенко. Президент Игорь Додон обсудил с медицинскими работниками нынешнее положение дел в учреждении и национальной системе здравоохранения и сообщил им о решении объявить 2020-й Годом медицинского работника.

- Данное решение предполагает запуск ряда инициатив по поддержке медицинской сферы, в том числе, двукратное увеличение зарплат для всех медицинских работников, улучшение условий труда и лечения пациентов и так далее, - сообщил Игорь Додон.

В знак высокой оценки преданности, профессионализма и заботы о каждом пациенте, в особенности, во время пандемии, нескольким сотрудникам учреждения вручены Почетные дипломы Президента Республики Молдова.



Опубликовано: 17:14 25/05/2020

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