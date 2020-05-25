Глава государства встретился с сотрудниками Муниципальной клинической детской больницы им. Валентина Игнатенко. Президент Игорь Додон обсудил с медицинскими работниками нынешнее положение дел в учреждении и национальной системе здравоохранения и сообщил им о решении объявить 2020-й Годом медицинского работника.



- Данное решение предполагает запуск ряда инициатив по поддержке медицинской сферы, в том числе, двукратное увеличение зарплат для всех медицинских работников, улучшение условий труда и лечения пациентов и так далее, - сообщил Игорь Додон.



В знак высокой оценки преданности, профессионализма и заботы о каждом пациенте, в особенности, во время пандемии, нескольким сотрудникам учреждения вручены Почетные дипломы Президента Республики Молдова.



