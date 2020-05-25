Президент Игорь Додон подписал сегодня Указ об объявлении 2020-го - Годом медицинского работника в Республике Молдова. Также глава государства создал Национальную комиссию по проведению мероприятий, приуроченных к Году медицинского работника. В нее войдут известные медики страны, депутаты, члены правительства, аппарата президента, руководители ряда лечебных учреждений. Им предстоит до 10 июня разработать соответствующую комплексную программу.- Отмечу, что уже началась реализация многих инициатив по поддержке сферы здравоохранения, в том числе, о двукратном повышении зарплат для всех медицинских работников. Кроме того, вручаются почетные дипломы Президента Республики Молдова лучшим кадрам в системе здравоохранения. В течение двух месяцев правительство дополнительно направило в эту систему на борьбу с пандемией 54,4 млн. леев из госбюджета и еще 55,6 млн. леев из фондов обязательного медицинского страхования, - говорится в сообщении президента.