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Игорь Додон: С 1 июня 2020 года могут отменить ряд ограничений
 

Игорь Додон подписал Указ об объявлении Года медицинского работника (DOC)


Президент Игорь Додон подписал сегодня Указ об объявлении 2020-го - Годом медицинского работника в Республике Молдова. Также глава государства создал Национальную комиссию по проведению мероприятий, приуроченных к Году медицинского работника. В нее войдут известные медики страны, депутаты, члены правительства, аппарата президента, руководители ряда лечебных учреждений. Им предстоит до 10 июня разработать соответствующую комплексную программу.

- Отмечу, что уже началась реализация многих инициатив по поддержке сферы здравоохранения, в том числе, о двукратном повышении зарплат для всех медицинских работников. Кроме того, вручаются почетные дипломы Президента Республики Молдова лучшим кадрам в системе здравоохранения. В течение двух месяцев правительство дополнительно направило в эту систему на борьбу с пандемией 54,4 млн. леев из госбюджета и еще 55,6 млн. леев из фондов обязательного медицинского страхования, - говорится в сообщении президента.


Игорь Додон подписал Указ об объявлении Года медицинского работника (DOC)Игорь Додон подписал Указ об объявлении Года медицинского работника (DOC)Игорь Додон подписал Указ об объявлении Года медицинского работника (DOC)


Опубликовано: 16:08 25/05/2020

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