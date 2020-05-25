

Авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди, размещенный на его официальном телеграмм-канале:



«Обвинения со стороны румынского евродепутата Зигфрида Мурешану в адрес Молдовы в отсутствии прогрессов в экономике, борьбе с коррупцией и COVID-19 вызвали у нас логичный вопрос: а кто обвиняет?



Давайте разберемся по пунктам. Начнем с экономики.



Румыния на предпоследнем месте в Евросоюзе по ВВП (ППС) на душу населения. Ниже только Болгария, но и она дышит в спину. Если бы нас поучали США (1 в мире по номинальному ВВП), Китай (1 в мире по ВВП/ППС) или Люксембург (1 в мире ВВП ППС на душу населения), то да, согласны. Но они как раз молчат…



Поучают нас господа, сами погрязшие в коррупции и нищете. Даже обидно. Докатились. Скоро нам уроки будет давать и Зимбабве. Если Румынии можно, почему нельзя Зимбабве?



Страны Евросоюза по ВВП (ППС) на душу населения за 2019 год! ( МВФ, $)



Люксембург 113,550

Ирландия 83,001

Нидерланды 58,095

Исландия 56,577

Германия 54,874

Швеция 54,666

Дания 53,449

Австрия 52,813

Бельгия 49,912

Финляндия 48,098

Франция 47,322

Великобритания 46,870

Мальта 46,701

Испания 41,998

Италия 40,923

Республика Кипр 40,634

Чехия 39,511

Словения 38,343

Словакия 36,878

Литва 36,800

Эстония 35,922

Португалия 33,211

Польша 33,072

Венгрия 33,033

Латвия 31,211

Греция 30,501

Румыния 28,211

Болгария 24,655



Также нас поразил высокомерный тон Зигфрида Мурешану, заявившего давеча, что у Молдовы серьезные проблемы в борьбе с коррупцией. И что он крайне недоволен этим!



Мы так понимаем, что Румыния дает фору Гонконгу, Сингапуру, Швеции, Китаю? Неужели?



А вот международная организация Transparency International так не думает. Эта структура ежегодно представляет индекс коррупции.



Взгляните на цифры:



Дания 87

Финляндия 86

Швеция 85

Эстония 74

Чехия 56

Мальта 54

Италия 53

Греция 48

Румыния 44

Болгария 43



Так вот, по данным Transparency International (2019), Румыния – в хвосте Европы, лишь на 1 балл обогнав (пока что) Болгарию. Если средний балл ЕС по индексу коррупции 66, то у Румынии - 44. Фактически, это самая нищая и самая коррумпированная страна Евросоюза!



Но фишка в том, что Румыния дает уроки и оценки другим!!! Не Сингапур, не Дания, не Финляндия, а Румыния! Мы понимаем, что нам предлагают брать пример в борьбе с коррупцией у Бухареста?



Господа, со всем уважением, но разберемся сами…



Заявления Мурешану, что правительство Кику потерпело фиаско в борьбе с COVID-19 и вовсе перешли все грани приличия.



Вначале мы подумали, что он критикует США, где 98 984 умерших, Италию - 32 735, Испанию - 28 678 Великобританию - 36 675, Францию - 28 332 или Бельгию - 9237!



Оказывается, он критикует правительство Кику за то, что, имея разваленную медицину, закрытые (с подачи извне) десятки больниц и медпунктов – удержал смертность до уровня 242 (вместе с ПМР, которую мы не контролируем!!!)



Видимо, нам надо брать пример с Румынии, где умерло 1176 граждан!



Кстати, в Молдове уровень смертности 3.46, в Румынии - 6.59! У нас почти, как у Австрии - 3.88.



Для сравнения: Португалия - 4.27%, ФРГ - 4.65%, Польша - 4.74%, США - 5.92%, Швейцария - 6.27%, Ирландия - 6.53%, Испания - 10.16%, Швеция - 12.03%, Нидерланды - 12.89%, Великобритания - 14, 26%, Италия - 14.27%, Франция - 15.53%, Бельгия - 16.26%!



Да, у России лучше - 1.01%, у Беларуси - 0.55%. Но у этих стран уровень медицины другой, и условия другие.



Мы добились таких показателей благодаря действиям властей, самопожертвованию врачей и дисциплине подавляющей части населения!



Поэтому, господа, критические оценки оставьте себе. А нашу власть пускай оценивают наши граждане. Они ее выбрали, им и спрашивать.



И еще. В молдавской Конституции четко написано: источник власти – воля народа, а не доноров и западных кураторов.



Возможно, не всем это нравится, но это так".

