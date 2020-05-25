Администрация президента примет участие в конструктивном диалоге о проблемах конституционной юрисдикции в Республике Молдова и о необходимости основательных реформ в этой области. Об этом заявил глава государства Игорь Додон. По его словам, институт президента открыт для диалога и направит двух опытных юристов, которые изложат свои аргументы и точку зрения Аппарата Президента на практику конституционной юрисдикции, которая за последние 10 лет часто провоцировала политическую и институциональную нестабильность, а также непонимание юристов и научного сообщества.- Примерно 14 решений Конституционного суда за последние годы выходили за рамки Конституции. Конституционной суд своими решениями часто позволял себе незаконно изменять текст Конституции – невиданная в международной практике ситуация. Введение в практику «временного отстранения» Президента Конституционным судом, вопреки положениям Конституции; незаконные решения Суда в интересах узурпаторов государственной власти в июне 2019 года выставили нашу страну в дурном свете перед международным сообществом, в результате чего были жестко осуждены Венецианской комиссией. Однако следует понимать, что эти незаконные решения всё еще в силе, невзирая на осуждение со стороны ученых, практикующих юристов, Венецианской комиссии, - отметил Игорь Додон.Президент выразил уверенность, что эти и другие проблемы конституционной юрисдикции в нашей стране будут основательно обсуждены в ходе конференции, а научное сообщество, публичные органы власти, парламентские партии выйдут с предложениями для консолидации конституционной юрисдикции, которая должна обеспечить верховенство Конституции, суверенитет, равновесие и сотрудничество государственных органов.