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Игорь Додон: С 1 июня 2020 года могут отменить ряд ограничений
 

Игорь Додон: Порядка 14 решений Конституционного суда за последние годы выходили за рамки Конституции (DOC)


Администрация президента примет участие в конструктивном диалоге о проблемах конституционной юрисдикции в Республике Молдова и о необходимости основательных реформ в этой области. Об этом заявил глава государства Игорь Додон. По его словам, институт президента открыт для диалога и направит двух опытных юристов, которые изложат свои аргументы и точку зрения Аппарата Президента на практику конституционной юрисдикции, которая за последние 10 лет часто провоцировала политическую и институциональную нестабильность, а также непонимание юристов и научного сообщества.

- Примерно 14 решений Конституционного суда за последние годы выходили за рамки Конституции. Конституционной суд своими решениями часто позволял себе незаконно изменять текст Конституции – невиданная в международной практике ситуация. Введение в практику «временного отстранения» Президента Конституционным судом, вопреки положениям Конституции; незаконные решения Суда в интересах узурпаторов государственной власти в июне 2019 года выставили нашу страну в дурном свете перед международным сообществом, в результате чего были жестко осуждены Венецианской комиссией. Однако следует понимать, что эти незаконные решения всё еще в силе, невзирая на осуждение со стороны ученых, практикующих юристов, Венецианской комиссии, - отметил Игорь Додон.

Президент выразил уверенность, что эти и другие проблемы конституционной юрисдикции в нашей стране будут основательно обсуждены в ходе конференции, а научное сообщество, публичные органы власти, парламентские партии выйдут с предложениями для консолидации конституционной юрисдикции, которая должна обеспечить верховенство Конституции, суверенитет, равновесие и сотрудничество государственных органов.

Игорь Додон: Порядка 14 решений Конституционного суда за последние годы выходили за рамки Конституции (DOC)Игорь Додон: Порядка 14 решений Конституционного суда за последние годы выходили за рамки Конституции (DOC)Игорь Додон: Порядка 14 решений Конституционного суда за последние годы выходили за рамки Конституции (DOC)Игорь Додон: Порядка 14 решений Конституционного суда за последние годы выходили за рамки Конституции (DOC)


Опубликовано: 14:52 25/05/2020

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