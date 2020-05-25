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Ион Чебан: Все дороги во всех секторах столицы должны быть открыты, даже если там живут судьи или политики


Столичные общественные улицы не должны быть заблокированы, а людей, которые закрывают дороги, следует наказывать. Такого мнения придерживается генеральный примар Ион Чебан.

Речь идет об участке улицы Серджиу Рэдэуцану на Рышкановке, которую неоднократно блокировали жители близлежащих домов.

– Похоже, некоторые люди решили, что если ранее они потратили деньги на ремонт дороги, то теперь она принадлежит им. Но эта дорога общественная, для всех людей. В субботу, после того, как улица Рэдэуцану была открыта и отремонтирована, ее вновь заблокировали. Поэтому я попросил, чтобы все адреса, где люди самовольно закрыли подъездные пути, были проверены, и сняты все ограждения. Это касается любого района и не имеет значения, кто там живет – судьи, политики – все они жители муниципия Кишинев, – отметил Ион Чебан на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

Глава столицы также коснулся темы дорожной разметки на улицах Кишинева. Примар обратился к ответственным лицам с требованием, чтобы нанесенная разметка не исчезла через 2 месяца.

Чиновники уточнили, что после окончания дождей нанесение разметки продолжится, а работы будут завершены через месяца.


Опубликовано: 10:17 25/05/2020

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