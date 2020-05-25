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Испорченный асфальт по улице Колумна будет восстановлен, а виновный понесет наказание


В ходе сегодняшнего заседания муниципальных служб примарии был затронут случай, произошедший по улице Колумна на участке улиц Армянская – Болгарская.

Там, после того, как тротуар был заасфальтирован, его вновь разрезали для установки газовой трубы.

По словам чиновников, ответственность за это несет физическое лицо, получившее разрешение от Moldova Gaz. Компания, которая выполняла работы по асфальтированию участка, не знала, что у этого человека есть разрешение на установку газовой трубы. Таким образом, после ее установки последующее асфальтирование будет выполнять физическое лицо. Более того, он будет наказан.

Генеральный примар столицы Ион Чебан потребовал, чтобы все, кто не согласовывает свои действия с управлениями и ответственными компаниями, были наказаны.


Опубликовано: 10:15 25/05/2020

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