Президент Игорь Додон сообщил, что предложит Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении отменить запрет на работу рынков в Бельцах и Кишиневе, для торговых центров, сфере HoReCa, международного пассажирского транспорта и спортивных залов.



По словам главы государства, эпидемиологическая ситуация в стране показывает позитивную динамику. На прошлой неделе количество заразившихся COVID-19 снизилось на 8,9% число выздоровевших увеличилось на 2,9%, а фатальных случаев стало меньше на 7%.



Также стоит отметить, что если в начале апреля коэффициент заразности составлял 3,17, то сейчас этот показатель равен 0,89.



- У нас такая динамика, которая по мнению специалистов, позволяет перейти к следующему этапу снятия ограничений. Если Национальная комиссия одобрит эти предложения с 1 июня, то останутся запреты для образовательной системы: школ и детсадов, организации массовых мероприятий в количестве от 50 и выше человек, - заявил глава государства.



Заседание комиссии запланировано на 25 мая.