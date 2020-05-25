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С 1 июня 2020 года может быть отменен ряд ограничений в отдельных сферах


Президент Игорь Додон сообщил, что предложит Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении отменить запрет на работу рынков в Бельцах и Кишиневе, для торговых центров, сфере HoReCa, международного пассажирского транспорта и спортивных залов.

По словам главы государства, эпидемиологическая ситуация в стране показывает позитивную динамику. На прошлой неделе количество заразившихся COVID-19 снизилось на 8,9% число выздоровевших увеличилось на 2,9%, а фатальных случаев стало меньше на 7%.

Также стоит отметить, что если в начале апреля коэффициент заразности составлял 3,17, то сейчас этот показатель равен 0,89.

- У нас такая динамика, которая по мнению специалистов, позволяет перейти к следующему этапу снятия ограничений. Если Национальная комиссия одобрит эти предложения с 1 июня, то останутся запреты для образовательной системы: школ и детсадов, организации массовых мероприятий в количестве от 50 и выше человек, - заявил глава государства.

Заседание комиссии запланировано на 25 мая.


Опубликовано: 10:14 25/05/2020

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