Все зарплаты медицинских работников будут удвоены
Все зарплаты медицинских работников будут удвоены. Об этом президент Игорь Додон сообщил на брифинге после еженедельного заседания руководства страны.
Также, сегодня глава государства подпишет указ об объявлении 2020 года – Годом медицинского работника.
– Сегодня я предложил разработать календарный план об удваивании всех заработных плат в медицинской системе. Я имею в виду не только врачей, но и медсестер. Это будет происходит поэтапно. К примеру, первый этап – с 1 сентября по 1 декабря, – сказал президент.
Также, сегодня глава государства подпишет указ об объявлении 2020 года – Годом медицинского работника.
– Сегодня я предложил разработать календарный план об удваивании всех заработных плат в медицинской системе. Я имею в виду не только врачей, но и медсестер. Это будет происходит поэтапно. К примеру, первый этап – с 1 сентября по 1 декабря, – сказал президент.
Опубликовано: 10:09 25/05/2020
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