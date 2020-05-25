Все зарплаты медицинских работников будут удвоены. Об этом президент Игорь Додон сообщил на брифинге после еженедельного заседания руководства страны.



Также, сегодня глава государства подпишет указ об объявлении 2020 года – Годом медицинского работника.



– Сегодня я предложил разработать календарный план об удваивании всех заработных плат в медицинской системе. Я имею в виду не только врачей, но и медсестер. Это будет происходит поэтапно. К примеру, первый этап – с 1 сентября по 1 декабря, – сказал президент.