Пожилые люди с пенсией до 3000 леев получат помощь в размере 700 леев. Президент Игорь Додон сообщил, что правительство подготовит законопроект о выделении единовременной помощи.



– Я предложил, чтобы правительство в ближайшее время выступило с законопроектом, чтобы помощь в 700 леев была выделена всем пенсионерам, чья пенсия меньше 3000 леев. Надеюсь, эта помощь будет выделена в ближайшие месяцы, например, до 1 августа. Деньги на эти выплаты имеются, – сообщил Игорь Додон на брифинге после еженедельного заседания руководства страны.



Напомним, что такая помощь предоставлялась к зимним праздникам, но тогда ее выделили тем, у кого пенсия была меньше 2000 леев.